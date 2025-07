Cum s-au cunoscut Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner, de fapt. Întâlnirea lor a fost ATIPICĂ: ”Mi s-a părut o golăneală”

Mihaela Rădulescu este în doliu. Felix Baumgartner, cel care i-a fost partenera mai bine de 11 ani, s-a stins din viață. Bărbatul a murit la vârsta de 56 de ani, în urma unui accident de parapantă în zona Porto Sant’Elpidio, pe coasta Adriaticii din Italia. Mihaela Rădulescu este acum sfâșiată de durere. Cei doi au trăit o poveste de dragoste frumoasă, dar care a început cu năbădăi. Cum s-au cunoscut cei doi și cine a făcut prima mișcare?

Felix Baumgartner s-a stins din viață astăzi, 17 iulie, în urma unui accident de parapantă. Din primele informații, se pare că acesta sărise cu parapanta și i s-a făcut rău în timpul zborului. A pierdut controlul, s-a prăbușit în piscina unui hotel din Italia, iar salvatorii l-au declarat mort pe loc, potrivit BILD.

În anul 2014, Felix Baumgartner și Mihaela Rădulescu se întâlneau pentru prima dată. Cei doi s-au cunoscut într-un context profesională. Fosta prezentatoare TV a mers să îi ia un interviu austriacului, iar acesta a fost cucerit din prima clipă. Imediat după interviu a invitat-o pe Mihaela Rădulescu la cină.

Însă, această mișcare i s-a părut mult prea îndrăzneață divei, așa că a refuzat instantaneu. Se pare că la acea vreme nu avea o părere prea bună despre el și îl considera un adevărat Don Juan. Dar austriacul nu s-a lăsat descurajat de refuzul Mihaelei și nu a renunțat până nu a făcut rost de numărul de telefon al acesteia. Ulterior, a reușit să o scoată la cină și să îi intre în grații.

„M-a iritat, mi s-a părut o golăneală, așa că am devenit mai rece, mi-am făcut interviul și atât. S-a dus după colega mea și i-a cerut numărul meu, însă ea, m-a întrebat înainte, iar eu nu am fost de acord să i-l dea.

Deși pentru Mihaela Rădulescu nu a fost vorba de dragoste la prima vedere, pentru Felix Baumgartner da. Acesta a fost complet cucerit de româncă și avea numai cuvinte de laudă la adresa sa.

„Îmi place (n.r. Mihaela Rădulescu) şi îmi doresc să aflu cât mai multe despre ea şi despre ţara ei. Am cunoscut-o pe sora ei. Are o familie frumoasă. Mihaela este o persoană adorabilă. Este foarte bine organizată, puternică, ştie foarte bine ce vrea, mă distrez mult în preajma ei. Nu am fost niciodată cu o femeie cu care să mă distrez atât de mult. Dar, în acelaşi timp, iubeşte provocările şi este foarte exigentă“, spune Felix despre Mihaela Rădulescu, în urmă cu ceva timp.