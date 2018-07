O casa curata si stralucitoare este refugiul pe care orice om si-l doreste dupa o zi grea de munca. Este important si pentru sanatatea noastra ca locuinta sa fie curata bec! Si pentru asta avem nevoie de electrocasnice de ultima generatie.

Aspiratorul vertical – ideal pentru curatenie rapida in toata casa

Gospodinele au un real ajutor atunci cand vine vorba de curatenie. Acestea se pot baza pe inventia care ne economiseste timp: aspiratorul ! Dar nu toate sunt performante si usor de folosit. Cele mai utile sunt aspiratoarele fara cablu care iti fac munca mai usoara. Se manevreaza facil si faci curat in toata casa, in mai putin de 20 minute.

In plus, noua generatie de aspiratoare verticale vine si cu un bonus. Sunt detasabile ceea ce inseamna ca le poti folosi si in alte locuri. Cum ar fi pe pervazul geamului, unde se aduna praf, in masina sau in locuri stramte, cum ar fi dulapuri sau sifoniere. Este usor de folosit si o incarcare te tine pana la 15 minute!

Aspiratoare cu sac sau fara sac?

Atunci cand vine vorba de aspiratoare , gama este una diversificata, alegerea fiind si grea si usoara in acelasi timp. Exista doua categorii mari de aspiratoare clasice, cu sac sau fara sac. Cele din urma sunt mai practice deoarece recipientul de stocare este usor de golit! Dupa fiecare folosire, poti curata recipientul din plastic in cateva secunde, punandu-l la loc in doar cateva secunde. Uita de mainile murdare de praf, acum totul se face in doi timpi si trei miscari!

Aspiratorul cu filtrare cu apa – Solutia de viitor in prezent

Si, daca te-ai saturat ca praful sa stea in casa ta, e musai sa optezi pentru un aspirator cu filtrare apa . Sistemul acesta este indicat persoanelor cu alergii sau care au probleme cu plamanii sau astm. Modul de functionare e facil: pui apa si aspiri! E indicat pentru covoare sau tapiterii, perdele sau pardoseala.

In plus, un astfel de aspirator cu apa iti spala si gresia. Noua tehnologie in materie de electrocasnice mici e uimitoare! A aparut aspiratorul-mop care iti usureaza munca si iti economiseste timp. Acesta e conceput special sa aspire si sa spele, in acelasi timp. Curatenia nu a fost niciodata mai rapida sau placuta ca pana acum! Vezi gama complete de mopuri si aparet de curatat cu aburi .

Aspiratoarele de curatat geamuri – chinul cel mare a devenit mic

Dupa pardoseli si covoare, e timpul sa treci la geamuri! Uita de chinul spalatului si stersului care iti ocupa tot timpul. Acum exista aspiratorul de geamuri care iti faciliteaza munca. Poti opta pentru unul normal, cu apa, sau unul cu aburi. Cel din urma este fara chimicale ceea ce inseamna ca sanatatea ta nu va avea de suferit.

Sa nu uitam de produsele speciale pentru aspiratoare. Orice dispozitiv care si spala in urma lui are nevoie de un detergent creat special pentru el. Acesta protejeaza partile componente ale aspiratorului-mop si ii prelungesc viata.

Si, dupa o ora de munca in casa, meriti sa te rasfeti cu un miros de prospetime. Este vorba de odorizante pentru aspirator care iti lasa casa mirosind a arome naturale. Fie ca e vorba de citrice, cocos sau bambus, casa ta va deveni o oaza de relaxare la superlativ!