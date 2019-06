Cum să îți alegi rochia perfectă în funcție de siluetă?

Raze de soare ne ating pielea aurie. Este vară. Este momentul anului când ne simțim cel mai liber. Îți vine drag să îți lași părul desfăcut și să pui pe tine o rochie colorată și vaporoasă.

Vara reprezinta feminitate, eleganță și stil, bumbac și in. Vara este anotimpul propunerilor designerilor care ne incanta in fiecare an cu rochii in atât de multe forme și culori încât alegerea rochiei potrivite pentru silueta ta devine din ce in ce mai dificila.

Acesta este unul dintre motivele pentru care impreuna cu atelierul de Croitorie Picasso va propunem acest articol, cu voința de a avea grijă de tine și de data aceasta.

Care este rochia perfectă pentru forma corpului tau?

Industria modei ne induce în eroare propunându-ne doar patru forme ale corpului: pară, măr, clepsidră, dreptunghi. Capacitățile noastre stilistice, ne-au ajutat să descoperim că există 12 tipuri de siluete, iar pt fiecare in parte, există un model de rochie perfecta.

Popice. Da, există un tip de siliueta care se numește așa. Este reprezentată de doamnele care au un bust frumos si o talie mică, dar a căror parte inferioară a corpului este problematică: bazin voluminos, urmat de coapse și glezne pline.

Cea mai potrivită rochie pentru această formă, este o rochie care să evidențieze foarte bine partea superioară a corpului printr-un corset ce contureaza bustul și umerii, si un clos in partea inferioara care să mascheze armonios defectele.

Cel de-al doilea tip de silueta este CUPA, reprezentata de doamnele voluminoase în partea superioară a corpului, fără talie, cu coapse strâmte și picioare lungi.

Cele mai potrivite rochii pentru aceasta categorie, sunt rochiile stil imperial însă cu un decolteu adăugat.

A treia formă a corpului este binecunoscuta clepsidră, reprezentată de doamnele cu un bust voluminos, talie îngustă și scurtă, coapse mări și glezne subtiri si definite.

Această categorie de doamne arată perfect în rochii cu corset care susțin bustul și care le ajută să creeze efectul vizual de alungire a taliei.

Continuam să ne distrăm cu ajutorul denumirilor hazlii, și vorbim despre silueta con. Aceasta este reprezentată de doamnele cu aspect masculin: umeri largi, talie inexistentă, coapse înguste și picioare lungi și subțiri.

O rochie foarte interesantă pentru această categorie, este rochia angulară, mai exact rochia cu decolteul în V.

Forma corpului vioară. Este acea formă care reprezentata de doamnele cu bustul mare, talia scurta, coapsele mari, șezut voluminos, glezne mari și picioare scurte. Rochia perfectă pentru acest tip este aceea construită din fusta în formă de A si un top lejer petrecut in x. Mult cunoscuta formă Măr, este reprezentată de partea abdominală voluminoasă, bust mediu, șezut plat și picioare potrivite.

Cea mai bună soluție în materie de rochii pentru acest caz, este să inlocuim rochiile cu un deux pièces: bluză si fustă sau pantaloni.

Pilastrul. Sunt acele doamne a căror lățime a umerilor este identică cu cea a bazinului. De altfel, sunt caracterizate de picioare lungi și talie subțire.

O rochie din chiffon, Cu mâneci lungi vă poate ajuta să obțineți vizual, o formă mai soft a corpului Dvs.

Clopoțelul. Este forma corpului care se referă la acele doamne care dețin cu orgoliu Un șezut mai mare decât umerii, sâni mici, Talie mică și scurtă și coapse mari.

Această doamnă, arată splendid într-o rochie cu mâneci lungi și guler V, îngust, detalii care o vor ajuta să extindă linia umerilor.

Vaza. Este una dintre cele mai feminine forme ale corpului, fiind reprezentată de sânii mari, o talie curbată și lungă, șolduri Bine proporționate cu bustul și picioare și coapse subțiri.

O rochie hold-it-all-in îi evidențiază cei mai bine formele mult visate de orice femeie.

Cărămidă. Aceasta formă, este caracterizată de umeri largi, lipsa taliei, zona abdominala abundentă, șezut plat, coapse și glezne îndesate. O rochie cu talie înaltă și guler rotund o poate fi ideală pe această categorie de doamne. Acadea. Forma aceasta atât de simpatică, vorbește despre acele doamne care au sâni mari si talie mică, urmate de coapse mici și picioare lungi. li se potrivește perfect o rochie din jersey, cu nod in talie si falduri.

Para. Sâni mici, talie lunga, abdomen plat, pungulițe la Șolduri, picioare voluminoase, toate acestea sunt detaliile care caracterizează această categorie. Cu o rochie strapless, care coboară sub formă de A, corpul acesta se perfectionează cât ai zice… pară.

Acestea au fost noțiunile rezumate despre stilul de rochie potrivit fiecarui tip de silueta in parte. Alături de Consultantul de Imagine și Stil, Paula Horinceanu, ne punem la dispoziția dumneavoastră, pentru a va crea cea mai spectaculoasă rochie, prin talent, noțiuni informative și dragoste pentru tot ceea ce facem.