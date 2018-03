Cum a sărbătorit Cosmin Contra victoriile cu Israel şi Suedia. S-a întâlnit cu singurul român care…

După două victorii consecutive obţinute cu echipa naţională, Cosmin Contra s-a relaxat la restaurant, în compania bunului său prieten, Bogdan Jigman. Selecţionerul “tricolorilor” s-a simţit perfect şi şi-a reîncărcat bateriile pentru perioada grea care urmează pentru reprezentativa României. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, imaginile.

Echipa naţională are alt suflu de la venirea lui Cosmin Contra. Faţă de perioada cu Christoph Daum, "tricolorii" au început să câştige şi să joace fotbal. Am învins Israel şi Suedia, iar viitorul sună bine. Un merit incontestabil îl are actualul selecţioner. După aceste două victorii, "Guriţă" şi-a luat o scurtă pauză. Binemeritată. Şi a ales să petreacă puţin timp alături de un bun prieten, Bogdan Jigman.

De precizat că ambii sunt pasionaţi de golf. De altfel Bogdan Jigman este singurul jucătorul de golf care a adus României sigură medalie în acest sport. Cei doi sunt foarte buni prieteni. La restaurant, au luat masa şi au discutat despre probleme şi subiectele care îi măcinau. La plecare, Cosmin Contra şi Bogdan Jigman s-au salutat şi şi-au urat succes. Au petrecut împreună câteva minute care i-au satisfăcut.

Cosmin Contra, relaţie specială şi cu Adrian Mutu

Bogdan Jigman este foarte bun prieten şi cu Adrian Mutu. Acest lucru nu trebuie, însă, să mire dacă ţinem cont de legătura strânsă care există între "Briliant" şi "Guriţă". Când timpul le permite, cei trei adoră să iasă în oraş şi să se distreze. Ce-i drept mai rar în ultima perioadă. Pentru că toţi sunt implicaţi în anumite proiecte, pe care nu le neglijează sub nicio formă.