Cum scapi de mucegaiul din casă. Soluția care funcționează tot timpul

De: Anca Chihaie 06/01/2026 | 10:56
Problema mucegaiului în locuințe continuă să fie una frecventă, mai ales în spațiile cu nivel ridicat de umiditate, cum sunt băile, bucătăriile sau subsolurile. Acesta nu doar că afectează aspectul locuinței, ci reprezintă și un risc pentru sănătatea locatarilor, fiind asociat cu alergii, iritații ale căilor respiratorii și alte afecțiuni. Deși soluțiile chimice sunt la îndemână pentru combaterea mucegaiului, tot mai multe persoane caută alternative naturale, care să fie eficiente, sigure și estetice.

Specialiștii în design interior și sănătate recomandă plantele de apartament ca metode complementare pentru reducerea umidității și prevenirea apariției mucegaiului. Printre cele mai indicate se numără feriga Boston, iedera englezească, palmierul Areca, crinul păcii, planta șarpe și begoniile.

Feriga Boston se remarcă prin capacitatea sa de a absorbi umiditatea din aer. Aceasta nu doar că reduce riscul formării mucegaiului, dar contribuie și la purificarea aerului, eliminând substanțe toxice precum formaldehida. Planta se dezvoltă cel mai bine în lumină indirectă și necesită udare regulată pentru a-și menține frunzele viguroase.

Iedera englezească este recunoscută pentru eficiența sa în captarea sporilor de mucegai și a particulelor de praf din aer. Aceasta poate fi integrată în băi sau în alte camere cu umiditate ridicată, oferind atât un beneficiu estetic, cât și unul sanitar. Pentru a prospera, iedera preferă solul ușor umed și lumina indirectă.

Palmierul Areca aduce o notă tropicală în orice încăpere și joacă un rol important în reglarea nivelului de umiditate. Este recomandat în special în camere mari, contribuind la creșterea nivelului de oxigen și la menținerea unui mediu sănătos. Udarea trebuie făcută regulat, evitând însă acumularea apei la rădăcini, iar lumina moderată îi asigură o creștere optimă.

Crinul păcii este apreciat pentru aspectul său elegant și pentru proprietățile de purificare a aerului. Este eficient în absorbția umidității și neutralizarea mirosurilor neplăcute, precum cele generate de spațiile cu ventilație insuficientă. Această plantă se dezvoltă în umbră și necesită udare moderată, fiind adaptabilă la diverse condiții ambientale.

Planta șarpe, cunoscută și sub denumirea de „limba soacrei”, este extrem de rezistentă și ușor de întreținut. Este capabilă să elimine toxinele din aer și să absoarbă excesul de umiditate, fiind o opțiune ideală pentru încăperile mai întunecate și mai puțin ventilate. Udarea rară și toleranța la uscăciune o fac potrivită chiar și pentru locuințele mai puțin îngrijite.

Begoniile completează lista plantelor utile împotriva mucegaiului, fiind potrivite pentru zonele cu umiditate ridicată, cum sunt băile și bucătăriile. Aceste plante decorative contribuie la prevenirea dezvoltării mucegaiului și necesită sol bine drenat, cu lumină indirectă, pentru a se menține sănătoase.

Pe lângă utilizarea plantelor, prevenirea mucegaiului implică și alte măsuri importante. Ventilația corespunzătoare a încăperilor, folosirea dezumidificatoarelor în spațiile cu umiditate crescută, curățarea periodică a suprafețelor predispuse la umezeală și evitarea uscării rufelor în interior contribuie semnificativ la menținerea unui mediu sănătos.

