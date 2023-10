Cum se apară Victor Pițurcă, despre episodul „Măști pentru MApN”. Ce spune după ce a fost reținut de DNA

La începutul lunii octombrie, Victor Pițurcă a făcut lumină în cazul „Măști pentru MApN”. La aproape 10 luni de când a ajuns la DNA (Direcția Națională Anticorupție) nu doar el, ci și fiul său, spune de ce a fost chemat, de fapt, la audieri. De asemenea, vedeta echipei Steaua vrea să i se facă dreptate pentru cele 24 de ore în care a fost privat de libertate.

Fostul fotbalist a rămas profund dezamăgit de afacerea cu statul care i-ar fi adus mai multe belele decât beneficii. Nu doar că acuză faptul că a fost „deranjat” pe nedrept, ci și că altele ar fi fost interesele din spatele întregului proces care s-a desfășurat cu ușile închise.

Victor Pițurcă, despre episodul DNA

Într-o zi de vineri, Victor Pițurcă a fost sunat de un angajat de la DNA care îl anunța că luni trebuie să se prezinte la sediu. S-a mirat că nu a primit o citație sau un act oficial, în prealabil, emis de către instituție. A acceptat „invitația”, la finalul lunii ianuarie 2023, dar este de părere că întreaga mișcare ar fi fost legată de dorința de afirmare a unui procuror care voia să fie reales:

„Eu cred că scopul era ca eu și el (Alex Pițurcă, n.r.) să venim luni și să ne încătușeze, să ne lege de mână pe amândoi, să ne ducă exact ca pe frații Tate. Asta s-a urmărit. Din păcate, nu le-a reușit această strategie fiindcă Alex era plecat, avocatul lui, la fel, și ei au venit marți. Asta s-a întâmplat de ce? Pentru că cel care era procuror șef, peste o săptămână, se făceau alegeri, din nou, și probabil a vrut să fie această tevatură sau a intervenit cineva, s-a întâmplat din cauză că cineva mai mare nu știu ce avea împotriva. Sigur că am mai spus de câțiva, câteva lucruri”, a spus antrenorul în podcastul Ameritat cu Nasrin.

Neagă toate acuzațiile care i se aduc

Victor Pițurcă spune că nici el, nici fiul său nu ar fi personajele țintite în dosarul „Măști pentru MApN”, ci Țuțu Gabriel. Neagă orice fel de trafic de influență și susține că și alți oameni nevinovați au fost chemați, pe nedrept, la audieri.

„Încă sunt inculpat fiindcă aici, ținta a fost un personaj care se numește Țuțu Gabriel și care a avut alte lucruri în acest dosar, care au fost băgate în aceeași oală cu dosarul respectiv. (…) Multe lucruri false, că eu aș fi lucrat cu el. Nu am avut nicio legătură cu el. (…) Au chemat politicieni care n-au avut de-a face cu acest dosar. N-au fost implicați. Absolut nimeni nu a fost implicat. (…) Nimic adevărat”, a spus vedeta Stelei pentru acceeași sursă.

(CITEȘTE ȘI: Ce relație au, acum, Gigi Becali și Victor Pițurcă. Dezvăluirea făcută de Dumitru Dragomir)

„Nu va trece așa”

Fostul fotbalist nu are liniște. Procesul încă nu s-a terminat, iar Victor Pițurcă încă crede cu tărie că întreg episodul de la DNA a fost făcut pentru a-i stârpi reputația. Un argument pe care îl oferă, în acest sens, este că i s-a cerut să intre pe ușa din față în clădirea statului, unde putea fi văzut de toată lumea.

„O oarecare dreptate s-a făcut, dar rămâne ce s-a întâmplat, adică privarea de libertate care nu va trece așa. (…) Eu am fost ținut 24 de ore, iar a doua zi am mers acasă, trebuia să revin la DNA, am sunat avocatul și i-am spus că aș vrea să vin prin spate. A fost de acord procurorul de caz, dar după o jumătate de oră am fost anunțat de avocat să intru prin față fiindcă a zis cel mare să intru prin față. Să fiu văzut, să se facă vâlvă mare”, a adăugat el.

(CITEȘTE ȘI: Vica Blochina, dezvăluiri tulburătoare din relația cu Victor Pițurcă: „A încercat să mă facă în toate felurile să renunț la copil, să scap de copil. M-a jignit…”)