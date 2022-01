După muncă, și răsplată! Pepe vorbește deschis despre încasările sale, dar și despre liniștea pe care i-o conferă banii agonisiți din muzică. CANCAN NEWS vă prezintă povestea sinceră a artistului.

După divorțul de Raluca Pastramă, cunoscutul cântăreț pare să își fi regăsit fericirea în brațele unei tinere domnișoare. Nu doar că este faimos, ci și lipsit de grija banilor, despre care afirmă că îi oferă liniște, situația materială fiind una bună pentru fostul soț al Oanei Zăvoranu. Ajuns la 42 de ani, Pepe spune că deține tot ce și-a dorit, chiar dacă bunăstarea financiară ar fi un concept relativ.

„Am tot ce mi-am dorit”

“Când spui bani, pentru cineva, 100 de euro este enorm, pentru altcineva poate nu înseamnă nimic! Pentru altcineva, 10.000 de euro înseamnă maculatură, depinde cât de milionar ești și cât de arogant ești. Pe mine mă bucură într-un fel o vacanță, altul vede lucrurile total altfel, banii ăia îi cheltuie la un cazino în 5 minute, nu poți generaliza.

(NU RATA – PEPE: „E GREU CÂND ÎȚI PICĂ EVENIMENTELE, DAR TREBUIE SĂ NE SUPUNEM REGULILOR)

Eu am tot ce mi-am dorit, dar am tot ce mi-am dorit pentru că rezum totul la ce mă bucură, mă bate Dumnezeu dacă nu m-aș bucura de ce am! Am copiii sănătoși, am familia unită, am părinții lângă mine, am casa mea proprietate, nu am datorii la nimeni, conduc o mașină de ultimă generație, nu asta e prioritatea mea. Încasez lunar, muncesc zi de zi, eu nu am liber!”, a povestit Pepe în podcastul lui Radu Țibulcă.

CANCAN NEWS mai are și alte surprize

Își mai dorește sau nu Cristina Cioran să devină mamă încă o dată? La jumătate de an după prima naștere, a micuței Ema, adusă pe lume prematur, prezentatoarea TV face declarații despre eventualitatea de a rămâne însărcinată din nou.

CANCAN NEWS vă prezintă povestea pe larg.

(VEZI ȘI: CUM SE SIMT CRISTINA CIORAN ȘI BEBELUȘUL EI, DUPĂ CE AU FOST DEPISTAȚI POZITIV LA COVID-19)

Iar iubita lui Cătălin Scărlătescu le pune la zid pe fetele care îşi modifică propria frumuseţe!

Doina Teodoru își scoate la iveală latura critică, într-un podcast dedicat femeilor. CANCAN NEWS are toate detaliile. Apăsați pe butonul PLAY!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.