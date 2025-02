Cum se menține Anamaria Ferentz slabă, la 49 de ani. Și-a dezvăluit secretele: „Orice toxină, orice chimicală...”

Multe femei s-au întrebat cum reușește Anamaria Ferentz să se mențină slabă! Artista a dezvăluit ce secrete are pentru o siluetă de invidiat! Ce face pentru a se mențină într-o formă atât de bună la vârsta de 49 de ani? Vă prezentăm cele mai recente declarații!

Anamaria Ferentz este dovada vie că un stil de viață echilibrat și disciplina pot oferi rezultate remarcabile. La aproape 50 de ani, artista păstrează aceeași greutate pe care o avea în adolescență, totul datorită unor reguli simple, dar eficiente.

Stabilită de mai bine de 14 ani în Statele Unite ale Americii, cântăreața a adoptat un regim alimentar care exclude aproape complet zahărul. Dulciurile nu fac parte din dieta ei zilnică, iar atunci când își permite un răsfăț, alege doar porții mici de ciocolată sau înghețată. Conștientă de impactul alimentației asupra sănătății, Anamaria Ferentz preferă produsele neprocesate.

În afară de o dietă atent aleasă, Anamaria Ferentz pune un mare accent pe sport și pe menținerea unei atitudini optimiste. Artista este de părere că mișcarea este esențială pentru o siluetă armonioasă și un nivel ridicat de energie.

Anamaria Ferentz a făcut alegeri sănătoase și în ceea ce privește obiceiurile zilnice. Nu a fumat niciodată, iar alcool consumă numai la ocazii speciale, limitându-se la un pahar de vin sau șampanie.

„Eu niciodată nu am mâncat foarte mult, dar în același timp am mâncat destul de sănătos. Fiind vegetariană, a contat foarte mult, din punct de vedere al sănătății. Am aceleași kilograme din liceu, nu am avut niciodată schimbări în greutate. Nu am fumat, nu am consumat alcool. Uneori, după masă, mai beau un pahar de vin sau un pahar de șampanie sau dacă sunt la un restaurant, la o cină mai specială. Nu am folosit droguri în viața mea, nici măcar să încerc. Nu am fost nici curioasă, pentru că n-am auzit pe nimeni să aibă vreun efect pozitiv la așa ceva. Eu niciodată nu mă iau după turmă. Nu mă interesează ce e la modă și ce cred unii că e cool”, a adăugat Anamaria Ferentz.