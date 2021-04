CANCAN.RO vă prezintă noi imagini cu Mădălina Ghenea în Dubai. La o zi după ce am publicat fotografiile exclusive în care diva apărea la plajă alături de un tânăr misterios, Mădălina a “dezvăluit” pe Instagram, după o pauză surprinzătoare, de mai multe zile, de pe social media, că, într-adevăr, se află în aceste zile în Dubai, pentru prima oară chiar.

Celebra actriță care joacă alături de Lady Gaga și Al Pacino în superproducția „House of Gucci” s-a cazat la hotelul de cinci stele Palazzo Versace Dubai, unde a fost întâmpinată cu… o prăjitură cu chipul ei. Vedeta a filmat și în luxoasa cameră de hotel, inclusiv patul matrimonial care o aștepta după o lungă zi de filmări în deșert. Supermodelul a explicat că a venit cu treabă în Emirate, unde are un contract cu o celebră firmă de bijuterii. Mădălina Ghenea s-a filmat și în deșert alături de un ghid căruia i-a mulțumit pentru că a avut grij de “noi”. (VEZI ȘI: IMAGINI ÎN PREMIERĂ ALE SUPERPRODUCȚIEI ÎN CARE MĂDĂLINA GHENEA JOACĂ ALĂTURI DE AL PACINO ȘI LADY GAGA)

Nu a spus, însă, nimic de sexosul alături de care se distrează în paradisul din Dubai. Iar pe Instagram, în prezentarea generoasă pe care o face frumoasa româncă, presupusul iubit nu apare. Probabil că Mădălina Ghenea nu este pregătită să-și afișeze noua relație, iar prezumtivul iubit secret a rămas în „umbră”. Dar timpul își va spune, fără îndoială, cuvântul. Cert este că Mădălina și misteriosul bărbat par a fi într-o relație care nu s-a conturat chiar de ieri, de azi…

Mădălina Ghenea, relații cu Gerard Buttler, Philipp Plein sau Matei Stratan

Mădălina Ghenea se poate lăuda cu câteva relații cu bărbați celebri, Gerard Butler, Philipp Plein, Matei Stratan ori Vito Schnabel, dar de fiecare dată a intervenit câte ceva, iar poveștile de dragoste s-au destrămat. Apoi, pentru frumoasa actriță a urmat o pauză, în care s-a concentrat pe viața profesională. Dar, la un moment dat, s-a speculat că ar fi început o poveste de iubire cu Nicolo Zaniolo, un tânăr fotbalist de la AS Roma.

“După ce s-a despărțit de logodnica lui, Sara, internaționalul italian a cucerit o româncă cu 12 ani mai în vârstă și cu o fetiță mică”, nota Gazzetta dello Sport. Mai mult, aceeași publicație anunța că Mădălina Ghenea, care a filmat într-o reclamă alături de Cristiano Ronaldo, i-ar fi stricat lui Zaniolo relația cu iubita lui Sara. “În pofida amorurilor furtunoase, prioritatea rămâne revenirea după accidentare; Roma îl așteaptă, cu sau fără iubită”, era știrea din presa italiană. (NU RATA: MĂDĂLINA GHENEA, APARIȚIE SPECTACULOASĂ LA BRAȚUL LUI AL PACINO. ROMÂNCA A DAT LOVITURA)

Mădălina avea să infirme tot. „S-au spus și s-au scris multe lucruri incorecte, care au provocat multă durere și tristețe. Cred că a venit momentul să clarific această situație și să fiu transparentă, din moment ce există persoane care suferă. Sunt o femeie care muncește din greu și care este mamă. Timp de 20 de ani am fost aruncată în niște relații pe care nu le-am avut niciodată și nu am vorbit niciodată despre ele pentru că am preferat să-i las pe oameni să facă asta, iar eu să discut despre munca mea, despre proiectele mele, despre obiective și valori”, a anunțat Mădălina Ghenea.

Mădălina Ghenea a infirmat relația cu fotbalistul italian

Tot ea a ținut să precizeze că a fost ocupată, în tot acel timp, de cariera ei, de familie, de alte pasiuni. ”Nu am mai fost într-o relație de câteva luni bune, am zis asta și pe social media, și în interviuri. M-am ocupat de familie, de pasiunea mea pentru artă, fotografie și cinema. Sunt mândră de cariera mea profesională, de alegerile făcute și de faptul că sunt o femeie independent. (AFLĂ ȘI: MĂDĂLINA GHENEA, ȘEDINȚĂ FOTO SUPER HOT PE INTERNET. ACTRIȚA A SCĂPAT UN DETALIU RUȘINOS, LA VEDERE, LA UNA DINTRE FOTOGRAFII…)

Am cunoscut și cunosc foarte mulți oameni, dar doar câțiva dintre aceștia devin prieteni adevărați, pentru că, înainte de a fi o persoană publică, sunt mamă. De Crăciun și Revelion am fost alături de cele mai drage persoane din lume: mama mea și fata mea. O întâlnire cu prieteni comuni, glume sau râsete pe rețelele de socializare nu exprimă neapărăt o relație cu cineva și nu ascunde ceva anume, nu credeți?”, era intervenția finală a Mădălinei Ghenea.

