Cum se simte Elena Merișoreanu după operație: „O lună am făcut pauză vocală!”

Vești bune despre Elena Merișoreanu (69 de ani). Îndrăgita artistă de muzică populară a suferit o operație la corzile vocale, la sfârșitul lunii iulie. La sfatul medicilor, ea a fost nevoită să se retragă o perioadă pentru a se recupera complet.

Elena Merișoreanu a trecut prin momente dificile, dar este fericită acum că totul s-a încheiat cu bine. De două săptămâni și jumătate, cântăreața de muzică populară și-a reluat spectacolele și spune că se simte excelent. Înainte de operație, ea a fost nevoită să-şi amâne patru concerte. Ghinionul s-a întâmplat la începutul lunii iulie, când se întorcea de la un spectacol. A fost răgușită o perioadă, iar medicii i-au spus că este nevoită să se opereze la corzile vocale, dacă nu vrea să-și piardă vocea definitiv.

„Sunt foarte fericită că mi-am revenit, o lună am făcut pauză vocală, nu am vorbit deloc. Am fost miercuri seara la Dinu şi la Deea Maxer la nuntă şi am cântat o melodie cu Dinu, a fost foarte frumos (n.r. şi-au reînnoit jurămintele la 10 ani de căsnicie). După toate problemele prin care am trecut, mi-am început activitatea de două săptămâni şi jumătate, am onorat cu brio toate spectacolele, am avut şi live de o oră”, a declarat Elena Merișoreanu pentru click.ro.

Elena Merișoreanu a mărturisit că problemele vocale s-au produs din cauza aerului condiționat de care a făcut abuz pe perioada verii și care a afectat-o foarte tare.