Cum se simte Shurubel, după ce s-a infectat cu noul coronavirus. Ce a făcut în perioada izolării

Andrei Lăcătușu, cunoscut drept Shurubel, co-prezentatorul emisiunii ”Vorbește Lumea” de la Pro TV, se infectase săptămâna trecută cu noul coronavirus. Acesta a avut simptome specifice infectării și a fost nevoit să stea în izolare, acasă. Ce a făcut în tot acest timp?

După ce Adela Popescu a fost infectată cu noul coronavirus, un alt coleg din Pro TV mărturisește că a fost testat pozitiv. Shurubel a spus în urmă cu o săptămână că nu se simte foarte bine. Transpira foarte mult, avea nasul înfundat, nu a avut nici gust, nici miros, fiind simptome specifice infectării cu noul coronavirus.

”Încă transpir, am nasul înfundat. Ultimele trei zile am transpirat 11 tricouri noaptea. Nu am gust şi nici miros, am mâncat o ceapă întreagă şi zici că mâncam mere”, spunea Shurubel la ”Vorbește lumea”, emisiunea de la Pro TV, în data de 14 septembrie.

Acum, Shurubel se simte mai bine și în curând se va întoarce pe micile ecrane. Se află în cotinuare în izolare, acasă, și a povestit în cadrul emisiunii ”Vorbește Lumea” ce a făcut în tot acest timp, având în vedere că nu a avut voie să părăsească domiciliul. A rămas optimist și cu zâmbetul pe buze și a găsit activități care să-i umple timpul, printre care și îngrijirea plantelor din locuință.

„Este foarte important ca atunci când stai în izolare să nu îți pierzi sănătatea mintală”, a spus Shurubel. „Am un test antigen prin casă, l-am făcut ieri și este negativ”, a continuat co-prezentatorul ieri, la ”Vorbește Lumea”.

Adela Popescu a fost și ea infectată cu noul coronavirus

Adela Popescu s-a simțit rău, așa că a decis să se testeze pentru coronavirus. Din păcate, rezultatul testului a fost pozitiv. Astfel, prezentatoarea TV a fost nevoită să stea în izolare, acasă, timp de două săptămâni.

”M-am simțit rău, așa că am făcut testul covid, care din păcate a ieșit pozitiv. Acum umblu cu mască prin casă, pentru a proteja bebelușul. Ceilalți doi băieți sunt la bunici. Îmi pare rău că nu sunt acolo cu voi, însă timp de două săptămâni ne vom vedea în această ipostază. Urma să fac vaccinul, dar am așteptat să treacă o perioadă după naștere. Sunt în prima zi, m-au lovit simptomele, ma gândesc la toate variantele, cum să aerisesc, cum să mă descurc cu bebelușul”, a mărturisit Adela Popescu.

