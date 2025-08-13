Acasă » Știri » Cum se trăiește vara în Cosmopolis, cartierul cu cele mai multe piscine din România

Cum se trăiește vara în Cosmopolis, cartierul cu cele mai multe piscine din România

De: Irina Vlad 13/08/2025 | 20:25
Cum se trăiește vara în Cosmopolis, cartierul cu cele mai multe piscine din România

Dacă ai visat vreodată la o viață ca-n vacanță, dar fără să pleci departe de casă, Cosmopolis e locul unde visul devine rutină. Aflat în Nordul Bucureștiului, la câteva minute de Pipera, acest complex rezidențial nu mai e de mult doar un cartier, ci este un stil de viață. Nouă ne plac vedetele, iar dacă ne uităm peste gardul Cosmopolis vedem cIar că vedetele acestuia sunt, fără îndoială, piscinele. Nu una, nu zece, ci 63 de piscine exterioare funcționale, amplasate în toate zonele cartierului.

“Vedete” cu care orice locuitor poate interacționa fără restricții. Așa că, dacă te întrebi cum arată vara ideală pentru o familie din Cosmopolis, pentu o femeie activă din cartier, pentru un copil dornic de joacă sau orice altă persoană cu un job remote, răspunsul e simplu: vara în Cosmopolis se trăiește cu picioarele în apă și laptopul pe șezlong.

Cartierul relaxant, cu vibe de resort exotic

Într-un oraș aglomerat ca Bucureștiul, unde fiecare ieșire înseamnă stres, parcare și trafic, să ai o piscină la doar 2-3 minute de mers pe jos de locuință, sau chiar la scara blocului, pare să fie un lux. Dar în Cosmopolis acest „lux” este unul la dispoziția tuturor locuitorilor și devine parte din viața de zi cu zi. Și nu vorbim despre piscine contra cost, într-un spa sau hotel exclusivist, ci despre piscinele exterioare construite lângă fiecare grup de blocuri sau vile.

Cosmopolis este singurul cartier din România cu peste 60 de piscine distribuite strategic în tot complexul”, spun dezvoltatorii, și e ușor de înțeles de ce acest detaliu face diferența. Pentru mămici, înseamnă mai puține drumuri până la bazinul de înot. Pentru freelancerii creativi – o nouă zonă de coworking în aer liber. Iar pentru toți ceilalți – un loc în care socializarea vine natural, între două înoturi și un fresh rece.

Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără...
Ce cadou i-a lăsat o bătrână unei BADANTE din România. A avut grijă de ea ani la rând și italianca i-a schimbat viața!
Ce cadou i-a lăsat o bătrână unei BADANTE din România. A avut grijă...

Piscina ca hub social

În Cosmopolis, piscina nu este totuși un simbol de lux, ci poate fi văzut mai degrabă ca un hub social. De ce? Aici copiii se joacă, mamele se relaxează, vecinii se cunosc, iar weekendurile nu mai necesită planificări speciale pentru că totul e „acasă”.

“Un oraș numit acasă” este sloganul oficial al Cosmopolis, dar credem că putem să mai adăugăm noi unul dacă tot vorbim de piscine și relaxare – “Vacanță, zi de zi, la tine acasă” – o propoziție care este mai mult decât un slogan, este sentimentul pe care îl ai când dimineața îți bei cafeaua pe balcon, cu privirea spre apa din piscină, sau spre lacul din vecinătate, iar după-amiaza o petreci în costum de baie, la soare, pe șezlongul de la piscină. Și dacă vrei și puțin glam, ai opțiuni – de la baruri de vară cu muzică relaxantă, până la zona de plajă de pe malul lacului, cu șezlonguri și vibe de poze și realuri de Instagram.

Relaxare totală, fără să ieși din cartier

Pentru oricine locuiește în Cosmopolis beneficiile sunt clare – piscinele din proximitatea casei, cu acces absolut gratuit, înseamnă economie de timp și mai ales de bani. Nu mai plătești intrări la piscine aglomerate, nu mai cauți locuri libere la centrele de wellness – asta pentru accesul la piscine este gratuit și rapid pentru rezidenți.

Nu e de mirare că acest cartier cu piscine și spații verzi devine o alegere firească pentru atât de mulți oameni care vor o experiență de locuire completă, care să le ofere și relaxare și comunitate. Și da, merită să te muți în Cosmopolis, mai ales dacă îți dorești un stil de viață echilibrat, în care și tu ai timp pentru tine.

Ce faci iarna în Cosmopolis? Mergi la piscină

Cosmopolis nu e doar despre apă și soare, este un complex rezidențial cu facilități complete, de la grădiniță, școală internațională (Mark Twain International School), supermarketuri (Carrefour, Lidl), transport privat către Pipera, farmacii, cafenele și, bineînțeles, World Class care oferă o piscină interioară semiolimpică. Cu toate aceste atu-uri e clar ca ai ce să faci aici în orice sezon și în fiecare zi. Totul este ca la carte, parte dintr-un plan urbanistic clar, gândit pe încă 10 – 15 ani de acum înainte.

Dacă vrei să îți petreci vara în stilul tău, fără să faci compromisuri, Cosmopolis este alegerea firească. Aici nu te muți doar într-o locuință, ci într-o comunitate activă, cu facilități reale și un vibe pe care nu-l găsești în altă parte. Iar dacă simți că trece repede vara, am dat câteva argumente și pentru care iarna va fi la fel de fain să locuiești aici pentru că ai ce să faci în fiecare zi.

Articol/conținut susținut de Cosmopolis.

Tags:
Iți recomandăm
Explozie devastatoare în Bacău! A fost activat Planul Roșu de transfer în străinătate: 3 adulți și un minor au suferit arsuri grave
Știri
Explozie devastatoare în Bacău! A fost activat Planul Roșu de transfer în străinătate: 3 adulți și un minor…
Alertă în Botoșani! Un deţinut a evadat dintr-o ambulanţă, în timp ce era transferat la Penitenciarul Jilava
Știri
Alertă în Botoșani! Un deţinut a evadat dintr-o ambulanţă, în timp ce era transferat la Penitenciarul Jilava
Trump a discutat cu liderii UE și Zelenski înainte de întâlnirea sa cu Putin în Alaska. Principalele reacții
Mediafax
Trump a discutat cu liderii UE și Zelenski înainte de întâlnirea sa cu...
Ce cadou i-a lăsat o bătrână unei BADANTE din România. A avut grijă de ea ani la rând și italianca i-a schimbat viața!
Gandul.ro
Ce cadou i-a lăsat o bătrână unei BADANTE din România. A avut grijă...
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov...
„Rușii s-au apucat de băut”. Detalii noi despre operațiunea „Pânza de Păianjen” a serviciilor speciale ucrainene
Adevarul
„Rușii s-au apucat de băut”. Detalii noi despre operațiunea „Pânza de Păianjen” a...
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
Digi24
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
Cazul care a făcut înconjurul lumii! Un bărbat a murit sufocat de greutatea partenerei sale
Mediafax
Cazul care a făcut înconjurul lumii! Un bărbat a murit sufocat de greutatea...
Parteneri
O mai recunoști? Cum arată acum Cristina, fosta Bebelușă de la Cronica Cârcotașilor. Are o meserie total diferită
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai recunoști? Cum arată acum Cristina, fosta Bebelușă de la Cronica Cârcotașilor. Are o...
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Prosport.ro
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Reacția acidă a lui Ion Lăceanu, aflat în azil, după ce fiica l-a scăpat pe Irinel Columbeanu de datorii: „A petrecut cu femeile, trebuia să pună bani și la saltea”
Click.ro
Reacția acidă a lui Ion Lăceanu, aflat în azil, după ce fiica l-a scăpat pe...
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
WOWBiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat...
Un bărbat care și-a cumpărat un dulap second hand a descoperit că avea un compartiment secret cu o comoară în interior
Antena 3
Un bărbat care și-a cumpărat un dulap second hand a descoperit că avea un compartiment...
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este inevitabil”. Care este planul și cine ar fi premier
Digi 24
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este inevitabil”....
Trump este șantajat de Putin cu materiale deținute de către FSB, acuză un fost șef KGB înainte de întâlnirea din Alaska
Digi24
Trump este șantajat de Putin cu materiale deținute de către FSB, acuză un fost șef...
Consum WOW cu Dacia Bigster în București! Surpriza uriașă pentru Hyundai Tucson și VW Tiguan
Promotor.ro
Consum WOW cu Dacia Bigster în București! Surpriza uriașă pentru Hyundai Tucson și VW Tiguan
El este românul care a murit în incendiul devastator din Spania. Mircea era căsătorit și avea doi copii
kanald.ro
El este românul care a murit în incendiul devastator din Spania. Mircea era căsătorit și...
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de...
S-a aflat cum a fost împărțită averea regretatului Felix Baumgartner! Ce a decis să lase familiei sale, dar și Mihaelei Rădulescu, partenerei de viață?
kfetele.ro
S-a aflat cum a fost împărțită averea regretatului Felix Baumgartner! Ce a decis să lase...
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
WOWBiz.ro
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu....
A evadat din puşcărie pentru iubita lui minoră. Aflase că îl înşală cu fostul coleg de celulă
observatornews.ro
A evadat din puşcărie pentru iubita lui minoră. Aflase că îl înşală cu fostul coleg...
BANCUL ZILEI. Bulă: - Fac dragoste de 6 ori pe săptămână!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Fac dragoste de 6 ori pe săptămână!
Guvernul introduce o taxă pentru comenzi de pe Temu și Aliexpress
go4it.ro
Guvernul introduce o taxă pentru comenzi de pe Temu și Aliexpress
Descoperire ȘOCANTĂ în centrul galaxiei noastre
Descopera.ro
Descoperire ȘOCANTĂ în centrul galaxiei noastre
Daliana Răducan și Răzvan Simion, au făcut anunțul la doar un an de la nuntă: „Suntem pregătiți...”, iar apoi au continuat: „Un copil vine la momentul potrivit...”
Viva.ro
Daliana Răducan și Răzvan Simion, au făcut anunțul la doar un an de la nuntă:...
Țeapă la Easybox, noua metodă! Protecția Consumatorului și IGPR explică ce trebuie să facă păgubiții: „O problemă de furt ceea ce este un caz penal, adică o problemă de poliție”
Fanatik.ro
Țeapă la Easybox, noua metodă! Protecția Consumatorului și IGPR explică ce trebuie să facă păgubiții:...
Orașul din Alaska unde se întâlnesc Donald Trump și Vladimir Putin. Este extrem de popular vara și oferă o experiență unică turiștilor 
Fanatik.ro
Orașul din Alaska unde se întâlnesc Donald Trump și Vladimir Putin. Este extrem de popular...
Lumea filmului e în doliu. Sfârșit tragic pentru o mare actriță: Ce păcat, atât de sfâșietor!
Capital.ro
Lumea filmului e în doliu. Sfârșit tragic pentru o mare actriță: Ce păcat, atât de...
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac hainele fiicei mele. Am renunțat la îmbuibarea de care eram dependentă
Romania TV
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac...
Terminator 2 se întoarce, așa cum nu l-ai mai văzut până acum
Go4Games
Terminator 2 se întoarce, așa cum nu l-ai mai văzut până acum
Bucurie imensă pentru Călin Georgescu: Îl așteptăm să ne confirme că acceptă. Vom depune moțiune de cenzură
Capital.ro
Bucurie imensă pentru Călin Georgescu: Îl așteptăm să ne confirme că acceptă. Vom depune moțiune...
Minivacanța de Sfânta Maria 2025. Locuri ideale pentru relaxare în apropiere de București
evz.ro
Minivacanța de Sfânta Maria 2025. Locuri ideale pentru relaxare în apropiere de București
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
Gandul.ro
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să...
Milionarul român cu trei pensii a dat cărţile pe faţă! Ce salariu are, de fapt, Gino Iorgulescu. A spulberat misterul
as.ro
Milionarul român cu trei pensii a dat cărţile pe faţă! Ce salariu are, de fapt,...
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
A1
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar...
Incident neplăcut pentru Jador. Ce a pățit artistul și ce le-a transmis fanilor:
radioimpuls.ro
Incident neplăcut pentru Jador. Ce a pățit artistul și ce le-a transmis fanilor:"Nu vreau să-mi...
Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare, acuzat de fapte ilicite de compania de stat în a cărei conducere a fost. Ce se întâmplă cu dosarul
Fanatik.ro
Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare, acuzat de fapte ilicite de compania de stat în a...
Crima din Cosmopolis, inspirație pentru un bucureștean certat cu iubita. Mesaje macabre cu Teodora de la Insula Iubirii: ”Te ajunge din urmă”
Fanatik.ro
Crima din Cosmopolis, inspirație pentru un bucureștean certat cu iubita. Mesaje macabre cu Teodora de...
Copil român de 4 ani, mort după ce a rămas blocat în mașina aflată în soare. Danir a murit în chinuri
Yellow News
Copil român de 4 ani, mort după ce a rămas blocat în mașina aflată în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Explozie devastatoare în Bacău! A fost activat Planul Roșu de transfer în străinătate: 3 adulți ...
Explozie devastatoare în Bacău! A fost activat Planul Roșu de transfer în străinătate: 3 adulți și un minor au suferit arsuri grave
Alertă în Botoșani! Un deţinut a evadat dintr-o ambulanţă, în timp ce era transferat la Penitenciarul ...
Alertă în Botoșani! Un deţinut a evadat dintr-o ambulanţă, în timp ce era transferat la Penitenciarul Jilava
Iustin Petrescu, prima reacție după ce Marilu Dobrescu a revenit în mediul online. Unde s-a angajat ...
Iustin Petrescu, prima reacție după ce Marilu Dobrescu a revenit în mediul online. Unde s-a angajat influencerul
Horoscop 14 august 2025. Zodia care are probleme financiare
Horoscop 14 august 2025. Zodia care are probleme financiare
Alertă în România! Gabriel a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112
Alertă în România! Gabriel a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112
Motivul REAL pentru care Meghan Markle nu vrea ca Prințul Harry și Regele Charles să se împace. Abia ...
Motivul REAL pentru care Meghan Markle nu vrea ca Prințul Harry și Regele Charles să se împace. Abia acum s-a aflat!
Vezi toate știrile
×