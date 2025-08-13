Cum se trăiește vara în Cosmopolis, cartierul cu cele mai multe piscine din România

Dacă ai visat vreodată la o viață ca-n vacanță, dar fără să pleci departe de casă, Cosmopolis e locul unde visul devine rutină. Aflat în Nordul Bucureștiului, la câteva minute de Pipera, acest complex rezidențial nu mai e de mult doar un cartier, ci este un stil de viață. Nouă ne plac vedetele, iar dacă ne uităm peste gardul Cosmopolis vedem cIar că vedetele acestuia sunt, fără îndoială, piscinele. Nu una, nu zece, ci 63 de piscine exterioare funcționale, amplasate în toate zonele cartierului.

“Vedete” cu care orice locuitor poate interacționa fără restricții. Așa că, dacă te întrebi cum arată vara ideală pentru o familie din Cosmopolis, pentu o femeie activă din cartier, pentru un copil dornic de joacă sau orice altă persoană cu un job remote, răspunsul e simplu: vara în Cosmopolis se trăiește cu picioarele în apă și laptopul pe șezlong.

Cartierul relaxant, cu vibe de resort exotic

Într-un oraș aglomerat ca Bucureștiul, unde fiecare ieșire înseamnă stres, parcare și trafic, să ai o piscină la doar 2-3 minute de mers pe jos de locuință, sau chiar la scara blocului, pare să fie un lux. Dar în Cosmopolis acest „lux” este unul la dispoziția tuturor locuitorilor și devine parte din viața de zi cu zi. Și nu vorbim despre piscine contra cost, într-un spa sau hotel exclusivist, ci despre piscinele exterioare construite lângă fiecare grup de blocuri sau vile.

„Cosmopolis este singurul cartier din România cu peste 60 de piscine distribuite strategic în tot complexul”, spun dezvoltatorii, și e ușor de înțeles de ce acest detaliu face diferența. Pentru mămici, înseamnă mai puține drumuri până la bazinul de înot. Pentru freelancerii creativi – o nouă zonă de coworking în aer liber. Iar pentru toți ceilalți – un loc în care socializarea vine natural, între două înoturi și un fresh rece.

Piscina ca hub social

În Cosmopolis, piscina nu este totuși un simbol de lux, ci poate fi văzut mai degrabă ca un hub social. De ce? Aici copiii se joacă, mamele se relaxează, vecinii se cunosc, iar weekendurile nu mai necesită planificări speciale pentru că totul e „acasă”.

“Un oraș numit acasă” este sloganul oficial al Cosmopolis, dar credem că putem să mai adăugăm noi unul dacă tot vorbim de piscine și relaxare – “Vacanță, zi de zi, la tine acasă” – o propoziție care este mai mult decât un slogan, este sentimentul pe care îl ai când dimineața îți bei cafeaua pe balcon, cu privirea spre apa din piscină, sau spre lacul din vecinătate, iar după-amiaza o petreci în costum de baie, la soare, pe șezlongul de la piscină. Și dacă vrei și puțin glam, ai opțiuni – de la baruri de vară cu muzică relaxantă, până la zona de plajă de pe malul lacului, cu șezlonguri și vibe de poze și realuri de Instagram.

Relaxare totală, fără să ieși din cartier

Pentru oricine locuiește în Cosmopolis beneficiile sunt clare – piscinele din proximitatea casei, cu acces absolut gratuit, înseamnă economie de timp și mai ales de bani. Nu mai plătești intrări la piscine aglomerate, nu mai cauți locuri libere la centrele de wellness – asta pentru accesul la piscine este gratuit și rapid pentru rezidenți.

Nu e de mirare că acest cartier cu piscine și spații verzi devine o alegere firească pentru atât de mulți oameni care vor o experiență de locuire completă, care să le ofere și relaxare și comunitate. Și da, merită să te muți în Cosmopolis, mai ales dacă îți dorești un stil de viață echilibrat, în care și tu ai timp pentru tine.

Ce faci iarna în Cosmopolis? Mergi la piscină

Cosmopolis nu e doar despre apă și soare, este un complex rezidențial cu facilități complete, de la grădiniță, școală internațională (Mark Twain International School), supermarketuri (Carrefour, Lidl), transport privat către Pipera, farmacii, cafenele și, bineînțeles, World Class care oferă o piscină interioară semiolimpică. Cu toate aceste atu-uri e clar ca ai ce să faci aici în orice sezon și în fiecare zi. Totul este ca la carte, parte dintr-un plan urbanistic clar, gândit pe încă 10 – 15 ani de acum înainte.

Dacă vrei să îți petreci vara în stilul tău, fără să faci compromisuri, Cosmopolis este alegerea firească. Aici nu te muți doar într-o locuință, ci într-o comunitate activă, cu facilități reale și un vibe pe care nu-l găsești în altă parte. Iar dacă simți că trece repede vara, am dat câteva argumente și pentru care iarna va fi la fel de fain să locuiești aici pentru că ai ce să faci în fiecare zi.

Articol/conținut susținut de Cosmopolis.