Cum și-a salvat Irinel de la executare palatul din Snagov

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, cum a reușit Irinel Columbeanu să salveze de la executare palatul său din Snagov. Banca i-a cerut 5,5 milioane de euro, dar milionarul a ieșit victorios după ce a adus în instanță argumente de netăgăduit, care i-au convins pe magistrați. Astfel că impunătoarea vilă a rămas în proprietatea cunoscutului om de afaceri.

Irinel Columbeanu a contractat, în 2007, un credit în valoare de 5,5 milioane de euro, de la Marfin Bank. După aproximativ cinci ani, în care a fost bun platnic, milionarul nu a mai reușit să achite ratele. Între timp, omul de afaceri a reușit să își pună proprietățile la adăpost. El a făcut un act de donație pe numele tatălui său, Ion Columbeanu, pentru palatul de la Snagov.

Marfin Bank, care i-a luat lui Irinel Columbeanu mai multe terenuri, a primit o lovitură cruntă. A constatat că nu poate intra în posesia superbei vile din Izvorani, în schimbul creditului neachitat. Şi asta pentru că milionarul o donase tatălui său, în urmă cu mai mulți ani, pe vremea când încă plătea ratele împrumutului.

Magistrații i-au dreptate omului de afaceri

Banca a încercat să demonstreze în fața magistraților că afaceristul şi-a donat averea doar pentru a o proteja, însă nu a reuşit să-i convingă pe judecători să declare nul actul de donaţie.

"Respinge excepţia lipsei de interes ca neîntemeiată. Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive ca neîntemeiată. Respinge cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată. Ia act că pârâţii şi-au rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Ilfov", au decis magistrații.

„Intenția principală a fost aceea de a-l gratifica pe tatăl meu”

Conform înscrisurilor magistraților, impunătoarea vilă a fost un “cadou” din partea lui Irinel Columbeanu pentru tatăl său, persoana care l-a ghidat de-a lungul vieții.

“Cu privire la situația de fapt pârâții au arătat că la data de 08.12.2009 pârâtul Combeanu A_____ I_____ a donat tatălui său C_________ I__ imobilul aflat în litigiu. Donația s-a făcut cu clauza de reîntoarcere în patrimoniu în caz de predeces al donatarului conform art. 825 C .civ., iar distinct de problemele ele de familie, intenția principală a fost aceea de a-l gratifica pe tatăl meu pentru sprijinul imens pe care mi l-a acordat de-a lungul întregii sale vieți.

S-a arătat că intenția de a gratifica, ANIMUS DONANDI, a fost mai mult decât evidenta și privește raporturile dintre tată și fiu, în condițiile în care C_________ I__ are vârsta de 86 de ani, pârâtul C_________ A_____ I_____ datorându-i enorm pentru viața și cariera sa", este un pasaj important din dosar.

Și astfel a reușit Irinel Columbeanu să-și salveze de la executare palatul din Snagov. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, urmează să vă țină la curent cu desfășurarea evenimentelor în acest caz.

