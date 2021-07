Cum și-a serbat Andreea Raicu ziua de naștere! „M-am simțit extrem de iubită și răsfățată”

Andreea Raicu a împlinit 44 de ani și a decis să marcheze momentul desparte de meleagurile românești. Vestea și-a luat câțiva prieteni și a sărbătorită ziua de naștere în Toscana. Distracția și voia bună nu au lipsit, iar Andreea Raicu s-a simțit extrem de răsfățată.

Andreea Raicu a marcat așa cum se cuvine momentul în care a împlinit 44 de ani. Aceasta a plecat în vacanță în Toscana și se relaxează alături de mai multe prietene. A fost sărbătorită și s-a simțit în centru atenției și a ținut să mulțumească public tuturor celor care au fost alături de ea. (CITEȘTE ȘI: CUM SE ÎMPARTE ANDREEA RAICU ÎNTRE TERASĂ ȘI BIROU)

„Ziua de naștere e acel moment în care te gândești la viața ta, la locul în care ești și la cel în care vrei să te îndrepți, la ce ai în viața ta și la ce îți dorești. Eu una am un singur cuvânt: RECUNOȘTINȚĂ pentru tot ce am, ce am primit ( plăcut sau neplăcut) și tot ce am simțit.

Vă mulțumesc pentru toate urările minunate și toate gândurile bune. Zilele acestea, pentru că ziua mea durează mereu câteva zile, m-am simțit extrem de iubită, răsfățată, liniștită, fericită, copleșită de generozitatea oamenilor din jurul meu, plină de recunoștință. Love you so much”, a scris Andreea Raicu, pe Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Andreea Raicu (@araicu)

Andreea Raicu, despre o posibilă sarcină

Înainte de a pleca în Toscana, Andreea Raicu a mai avut parte de o vacanță în Grecia, alături de iubit și un grup de prieteni. Invitată în platoul unei emisiuni de televiziune, vedeta a fost destul de reținută în declarații și nu a vurt să împărtășească prea mult. În scurt timp discuția a ajuns la o posibilă sarcină, iar Andreea Raicu a dezvăluit care sunt planurile sale.

Andreea Raicu a păstrat discreția și legat de acest subiect și a declarat că burtica puțin mai mare se datorează preparatelor delicioase pe care le-a savurat în vacanță. Mai mult, aceasta a spus că și în cazul în care ar fi vorba despre o sarcină, nu ar face acest lucru public.

„Știi care e visul meu? Visul meu este să rămân însărcinată și să nu știe nimeni până când nasc. Pentru că vreau să fie pentru mine, nu vreau să fie pentru nimeni altcineva. M-am balonat un pic, ce în vacanță nu poți să mănânci mai mult? Eu am mâncat cartofi prăjiți și altele.

Poate o să am o burtică foarte mică, ca mama, care până la șase luni nu și-a dat lumea seama că este însărcinată. Sau ca Anca Serea sau Dana Rogoz .” a declarat Andreea Raicu.

(VEZI ȘI: MOTIVUL PENTRU CARE ANDREEA RAICU NU SE MĂRITĂ: ”E O CONSECINȚĂ!”)