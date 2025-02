Cum supraviețuiește această femeie fără bani. Și-a dat demisia, nu are salariu, dar trăiește foarte bine

O femeie din Australia a renunțat complet la bani și a decis să își reconstruiască viața pe un model bazat pe autosuficiență și sprijin comunitar. După ce și-a închis contul bancar, a renunțat la venituri și a adoptat un stil de viață minimalist, femeia trăiește acum fără facturi, salariu sau economii, bazându-se exclusiv pe resurse alternative.

În urmă cu aproape un deceniu, ea avea o carieră stabilă în domeniul dezvoltării comunitare, un partener și o viață aparent obișnuită. Totuși, frustrarea acumulată față de sistemul economic și impactul pe care consumul îl avea asupra mediului au determinat-o să își regândească întreaga existență. Inspirată de poveștile unor oameni care reușiseră să trăiască fără bani, a decis să facă același pas radical.

Prima etapă a fost simplificarea nevoilor. A donat economiile rămase, și-a închis contul bancar și a renunțat la cheltuielile considerate inutile. A învățat să își cultive propria hrană, să folosească resurse reutilizabile și să își procure obiectele necesare din donații sau prin schimburi. Prietenii și comunitatea locală au jucat un rol esențial în această tranziție, oferindu-i sprijin prin diverse forme de reciprocitate.

Fără acces la servicii convenționale precum electricitate sau apă curentă, a ales să locuiască într-o mică locuință construită din materiale reciclate. Mobilitatea și-a redus-o la mersul pe jos, bicicleta și autostopul. Pentru comunicare, folosește un telefon primit cadou, dar fără abonament sau cartelă, accesând internetul prin rețele publice de Wi-Fi.

„Aveam 46 de ani, o slujbă bună și un partener pe care îl iubeam, dar eram profund nefericită. Simțeam o disperare crescândă cu privire la sistemul economic în care trăim și la răul pe care îl făceam altor oameni și planetei, chiar și atunci când încercam să cumpăr în mod etic, în timp ce trăiam în această lume a privilegiilor. Când am citit despre acest om care a ales să trăiască fără bani, m-am gândit: Doamne, trebuie să fac asta!

S-a dovedit a fi o listă scurtă, pentru că aveam deja lucruri precum oale și tigăi și o periuță de dinți, și am descoperit că nu aveam nevoie de prea multe pentru a mă simți confortabil. Apoi am început să bifez lucrurile, să-mi dau seama cum aș putea să-mi satisfac nevoile fără să am vreun impact negativ.”, a spus aceasta.