Cum vrea Mihai Trăistariu să reducă cheltuielile. Artistul a luat o decizie radicală

Mihai Trăistariu (43 de ani) este unul dintre cei mai de succes cântăreți români. Calitățile sale vocale excepționale l-au ajutat să urce pe culmile industriei muzicale. De-a lungul carierei sale, Mihai a câștigat sume importante de bani. El a investit cu cap acești bani, însă este un mare cheltuitor. Astfel, chiar dacă nu duce grija banilor, artistul vrea să fie mai cumpătat de acum înainte. El a luat deja o decizie radicală în acest sens.

Mihai Trăistariu este unul dintre cântăreții de top din România, el fiind o prezență constantă pe scena muzicală. Succesul i-a fost însă garantat de calitățile sale vocale de excepție, cu care atras atenția tuturor încă de la începutul carierei. De-a lungul anilor, artistul a câștigat sume importante de bani, bucurându-se din plin de statutul său de vedetă.

Mihai Trăistariu, hotărât să nu mai cheltuiască bani fără rost. Artistul a luat o decizie radicală

Banii câștigați din muzică i-a investit însă cu multă abilitate. Mihai Trăistariu deține mai multe apartamente la malul Mării Negre, pe care le închiriază pe timpul verii. În plus, el are și o școală de muzică, dar și o asociație pentru animale. Toate aceste investiții îi aduc bani frumoși artistului, în fiecare an. Mihai a dezvăluit pentru Spectacola.ro că anual îi intră în cont peste 100.000 de euro. În ciuda faptului că nu duce lipsă de bani, artistul recunoaște că de multe ori cheltuiește sume mari pe obiecte lipsite valoare, cum ar fi hainele.

Pentru a reduce cât mai mult risipa de bani, Mihai Trăistariu s-a înscris la un curs de contabilitate. El speră ca în acest fel să învețe cum să-și gestioneze mai bine banii, evitând astfel cheltuielile inutile.

„Nu știu să fac economie, tocmai de aceea m-am înscris la un curs de contabilitate, pentru că nu știu să economisesc banii. Nu știu să fac economie, risipesc banii. Eu fac foarte ușor banii. La ora actuală câștig 100.000 de euro pe an. Am apartamente la malul mării, am o școală de muzică, am concerte. Fac bani, dar nu știu să-i pun deoparte și nu rămân cu nimic la sfârșitul anului. Risipesc pe toate prostiile. Aș vrea să fiu mai econom, să contabilizez mai bine situația mea financiară, să îmi cumpăr un teren la pădure și să-mi fac o casă. Astfel, săptămâna trecută am găsit pe internet un curs de contabilitate, durează vreo trei săptămâni. Vreau să învăț să fac calcule și să nu mai arunc banii pe fereastră. ”, a declarat Mihai Trăistariu.

