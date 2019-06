Cunoscuta actriță de telenovele, scandal cu iubitul într-o parcare din București. Imaginile au ajuns la noi!

Doinița Oancea și artistul plastic Adrian Călin sunt împreună de trei ani, iar povestea lor de dragoste părea perfectă. Doar că… Pe celebra adresă pont@cancan.ro au sosit imagini în care se observă cum cunoscuta actriță de telenovele se ceartă cu iubitul ei, într-o parcare din București. (Cel mai bine platit job din București) Vă prezentăm, în exclusivitate națională, fotografiile, dar și prima reacție a vedetei.

De aproape trei ani, Doinița Oancea trăiește o poveste de dragoste alături de artistul plastic Adrian Călin. S-au cunoscut în 2015, în timpul filmărilor de la show-ul “Super Trip” de la PRO TV. La doar câteva luni distanță au început o relație.

“Nu ne-am scuipat, nu ne-am înjurat, nu ne-am bătut!”

Orice cuplu are, însă, și probleme. Un cititor ne-a trimis pe cunoscuta adresă pont@cancan.ro o serie de fotografii cu Doinița Oancea și Adrian Călin în prim-plan. Conform sursei citate, cei doi s-ar fi certat aprins într-o parcare.

Pentru a elucida misterul, CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a luat legătura cu celebra artistă. Super-sinceră, vedeta a povestit, cu lux de amănunte, ce s-a întâmplat, de fapt, în respectiva parcare. A recunoscut că a avut un diferend cu partenerul ei, dar că totul s-a terminat rapid.

“Am avut, într-adevăr, o discuție, dar am trecut peste. Nu ne-am scuipat, nu ne-am înjurat, nu ne-am bătut… Suntem în continuare împreună, dovadă că ne-am sărutat și îmbrățișat la final. Nu avem nicio problemă”, ne-a declarat Doinița Oancea.

Cine este Doinița Oancea

Doinița Oancea s-a născut pe 15 februarie 1983 în București. Ea a devenit cunoscută pentru rolurile pe care le-a avut în diverse telenovele româneşti. În viaţa personală, Doiniţa Oancea s-a iubit cu Ionuţ Ghenu, managerul Lorei şi actualul iubit al artistei. De-a lungul timpului, s-a tot vehiculat că între ea și Augustin Viziru ar fi mai mult decât o relație de prietenie, însă, în realitate, nu ar fi nimic adevărat.

“Viața mea sentimentală s-a echilibrat!”

Formează un cuplu cu Adrian Călin din 2016. “Viața mea sentimentală s-a echilibrat de multă vreme, doar că nu am vrut să fac eu public absolut nimic și chiar dacă există o poză, două, trei sau vor exista chiar și mai multe, detalii nu o să dau foarte multe pentru că cred că poveștile personale trebuie să rămână cât se poate de personale. Eu, să știi, că sunt fericită. Fericirea vine din lucruri foarte mici. Fericită eram și acum un an, doar că nu știa publicul că am eu neapărat un iubit”, mărturisea Doinița Oancea în august 2018.

