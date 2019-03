Interpretul de muzică populară Nicolae Turcu are o pasiune care i-a transformat apartamentul în arca lui Noe. Iubește atât de mult animalele încât le-ar lua pe toate la el acasă. Un câine, un papagal vorbitor, o chinchilla, doi porcușori de Guineea și un canar, toți conviețuiesc și se iubesc cum nici oamenii n-o fac. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă imaginile senzaţionale. (VEZI ŞI: Am aflat cum l-a făcut manechina să divorțeze pe celebrul cântăreț de muzică populară)