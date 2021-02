Curs valutar 18 februarie 2021. Cotațiile principalelor monede, euro și dolarul

Principalele monede, euro și dolarul, au avut cotații diferite miercuri, 17 februarie. Astfel, conform BNR, moneda europeană a avut o ușoră scădere, în timp ce moneda americană a crescut, de asemenea, foarte puțin. Astăzi, în jurul orei 13:00, Banca Națională Română va anunța cotațiile principelelor monede ale lumii, pentru ziua de 18 februarie.

Curs valutar 18 februarie 2021. Banca Națională Română a anunțat cotațiile principalelor monede ale lumii pentru ziua de miercuri, 17 februarie. Iată care au fost acestea:

1 Euro = 4.8746 lei, în scădere cu 0.0001 lei față de cotația din ziua precedent

1 USD = 4.0403 lei, în creștere cu 0.0330 lei față de cotația din ziua precedent

1 Liră Sterlină = 5.6030 lei, în creștere cu 0.0185 lei față de cotația din ziua precedent

1 Franc Elvețian = 4.5146 lei, în scădere cu 0.0001 lei față de cotația din ziua precedent

1 EURO = 1.2065 USD

Curs valutar 18 februarie 2021. Decizia Consiliului de Administrație al BNR

Consiliul de Administraţie al BNR s-a întrunit la jumătatea lunii ianuarie și a hotărât reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,25% pe an, de la 1,50% pe an, începând cu data de 18 ianuarie 2021, reducerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 0,75% pe an, de la 1% pe an, şi a ratei dobânzii aferente facilităţii de creditare (Lombard) la 1,75% pe an de la 2% pe an.