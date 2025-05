Curs valutar 19 mai 2025. Cât a ajuns să coste 1 euro, după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale

Cât costă 1 euro astăzi, 19 mai 2025, după ce Nicușor Dan, candidat independent, a câștigat alegerile prezidențiale. Care este cursul valutar în prezent? A fost anunțat și prețul pentru un gram de aur, mult mai mic față de sesiunea precedentă. Vă prezentăm cele mai noi informații!

Ziua de luni, 19 mai 2025, a adus o surpriză pozitivă pe piața valutară, după ce Nicușor Dan a fost declarat câștigător al alegerilor prezidențiale. Moneda națională s-a apreciat semnificativ în raport cu principalele valute internaționale. Banca Națională a României (BNR) a anunțat pentru luni un curs de 5,0315 lei pentru un euro, în scădere cu 7,18 bani față de vineri, când moneda atinsese un nou record istoric de 5,1033 lei. Aceasta reprezintă o depreciere de 1,41% pentru euro și o consolidare importantă a leului.

Tendința de apreciere a leului nu s-a limitat doar la moneda euro. Dolarul american a pierdut teren și el, fiind cotat la 4,4631 lei, ceea ce înseamnă o scădere de 9,32 bani (-2,05%) comparativ cu ultima valoare oficială, de 4,5563 lei. Și francul elvețian, considerat una dintre cele mai stabile monede la nivel internațional, a înregistrat o scădere față de leu. BNR a stabilit pentru luni o cotație de 5,3581 lei pentru un franc, cu 8,98 bani (-1,64%) mai puțin decât valoarea de vineri, care fusese de 5,4479 lei.

Pe lângă valutele internaționale, și prețul aurului a fost influențat. Gramul de aur a fost evaluat la 464,9896 lei, mai puțin față de 470,2624 lei în sesiunea precedentă.

Nicușor Dan a făcut primele declarații, după ce a obținut victoria la alegerile prezidențiale 2025. Candidatul independent este recunoscător pentru campania pe care au făcut-o românii pentru el în ultima perioadă și le atribuie totul cetățenilor. Potrivit acestuia, România va intra de astăzi într-o nouă etapă, unde va fi nevoie ca specialiștii „să se implice în diverse politici publice”.

„Este victoria a mii și mii de oameni. Nu uitați niciodată forța de care ați dat dovadă săptămânile acestea, pentru că vom avea, împreună, multe de traversat. Dar ceea ce ați făcut voi, ca societate, în aceste săptămâni, a fost extraordinar: ați făcut campanie, ați vorbit cu apropiații voștri, v-ați confruntat uneori cu valuri de ură și ați avut curajul să mergeți mai departe. E victoria voastră. România începe, începând de mâine, o nouă etapă și are nevoie de fiecare dintre dumneavoastră. Are nevoie de specialiști care să se implice în diverse politici publice, de oameni din societatea civilă, are nevoie de oameni noi în politică. Și așa cum ați dovedit în această campanie, vă rog să continuați să activați pentru România”, a spus Nicușor Dan.