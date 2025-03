Cutia care îi lasă pe români fără banii de pe card: „Acolo scria plată sigură…” Ce au născocit acum escrocii

Escrocii devin din ce în ce mai inventivi și găsesc mereu metode noi pentru a-i lăsa fără bani pe români. De data aceasta, au pus la cale o schemă bine gândită, care le promite utilizatorilor o cutie cadou surpriză la un preț incredibil de mic. Mulți oameni au picat deja în capcană, fără să își dea seama că, în loc de un chilipir, și-au oferit pe tavă datele bancare hoților. Cum funcționează noua înșelătorie?

O escrocherie care face ravagii pe Facebook promite utilizatorilor o „cutie cadou misterioasă”, la un preț de doar 10 lei, în schimbul completării unui sondaj rapid. Sună prea bine ca să fie adevărat, iar cei care au dat curs acestei oferte au descoperit ulterior că au fost înșelați.

De exemplu, Tudor, un tânăr din Vâlcea, este una dintre victimele acestei înșelătorii. El a fost atras de ofertă și a făcut plata, dar la scurt timp a realizat că a căzut în plasa hackerilor.

„Acolo scria plată sigură, eu am plătit cu Revolutul. Zicea să îi plătesc 2 euro. Am zis, hai, ok. Am văzut niște review-uri din alea… bineînțeles că erau review-uri făcute de boți. Peste vreo trei, patru zile, văd acolo „cont blocat, plată nesigură, 35 de lei”. Nu știu ce a fost în capul meu”, a declarat Tudor, potrivit observatornews.ro