Cutremur în România, duminică dimineață! Ce magnitudine a avut și unde s-a produs seismul

România s-a zguduit în această dimineață. Cutremurul s-a înregistrat în zona seismică Vrancea. Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP) a anunțat ce magnitutine a avut, dar și în ce oraș s-a resimțit cel mai tare.

În dimineața zilei de duminică, 24 august 2025, un cutremur cu magnitudinea de 4,2 grade pe scara Richter s-a produs în zona seismică Vrancea. Seismul s-a produs la 36 km vest de Focșani, 65 km nord de Buzău, 73 de km est de Sfântu-Gheorghe, 86 km est de Brașov, 92 km sud-vest de Bârlad, 93 km sud de Bacău.

Duminică, 24 august 2025: A fost cutremur în România

„În ziua de 24 August 2025, la ora 07:15:15 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.0, la adâncimea de 130.0 km”, anunţă Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP)

Din luna mai și până acum, cutremurul din această dimineață devine cel mai puternic seism. Vineri 22 august, în zona Gorj, s-a produs un cutremur cu magnitudinea de peste 4 grade pe scara Richter. La începutul lunii mai, pe data de 11, INFP a înregistrat un cutremur cu magnitudinea de 4,4 grade pe scara Richter.

Potrivit Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), în luna august 2025 au fost înregistrate nici mai mult, nici mai puțin de 15 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 și 4,2 grade pe scara Richter, în regiunea seismică Vrancea. Cel mai mare seism din 2025 a fost cel din luna mai, de 4,4 grade pe scara Richter din zona seismică Vrancea.

În luna februarie 2025, un alt seism de 4,4 grade pe scara richter în zona seismică Vrancea, cu epicentrul în județul Buzău. În urmă cu aproape un an, în luna septembrie, în România a avut loc un cutremur cu magnitudinea de 5,4 grade pe scara Richter în județul Buzău. Potrivit statisticilor INFP, în ultimii 500 de ani au avut loc aproximativ două-trei cutremure majore pe secol în zona Vrancea, la diferențe de la câțiva ani la câțiva zeci de ani.

