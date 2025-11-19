Dacă vă întâlniți cu Maria Joacă Bine, sunați de urgență la 112! Este de negăsit, după ce a plecat de acasă

Este alertă de dispariție în România! Joacă Bine Maria Elena a plecat de acasă și nu a mai revenit. Cei care o văd, sunt rugați să sune de urgență la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție.

Joacă-Bine Maria Elena – în vârstă de 23 de ani – este de negăsit de aproape o lună, de pe data de 27 octombrie 2025. Fără a spune unde, tânăra a plecat de acasă – din Câmpina, județul Prahova – și nu a mai revenit.

La momentul plecării era îmbrăcată cu o geacă de culoare gri, o pereche de pantaloni de culoare neagră, pantofi sport de culoare albă, purta pe cap uhn fes de culoare gri și avea asupra ei ghiozdan de culoare neagră. Cine o vede sau are informațiib despre el este rugat să sune de urgență la numărul unic 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție.

”La data de 27.10.2025, în jurul orei 08:06, numita Joacă-Bine Maria Elena a plecat în mod voluntar de la adresa de domiciliu și până în prezent nu a revenit. Semnalemnte: 1.72 cm, aproximativ 50 kg, constituție astenică, părul de culoare șatenă, lung, ochi căprui, poartă ochelari, fără semne particulare. Vestimentație: geacă de culoare gri, o pereche de pantaloni de culoare neagră, pantofi sport de culoare albă, purta pe cap un fes de culoare gri și avea asupra ei sun ghiozdan de culoare neagră”, se arată în comunicatul Poliției Române.

SEMNALMENTE: înălțime: 1.72 cm, greutate: 50kg, culoare piele: albă, corpolență: slab, culoare păr: blond, natură păr: drept, lungime păr: mijlociu, contur față: oval, culoare ochi: căprui, forma urechi: triunghiulară, mărime nas: mijlociu, mărime gură: mijlocie.

Ce trebuie să faci dacă o vezi pe Joacă-Bine Maria Elena

Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute. Cine o vede pe Joacă-Bine Maria Elena este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente.

În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

