E alertă! Radu Florin din Vâlcea lucra în Bologna când a dispărut. Mama sa îl caută cu lacrimi în ochi

Dramă într-o familie de români! De mai bine de o săptămână, o mamă își caută fiul plecat în Italia. Femeia face un apel disperat către toți cetățenii din țară și din diaspăra pentru a o ajuta să își găsească băiatul.

Radu Adrian Florin are 29 de ani este originar din Vâlcea, însă locuiește în Italia de când avea 10 ani. Tânărul lucra în Bologna, regiunea Emilia-Romagna, pentru un antreprenor român. Înainte de dispariție, acesta a vorbit cu mama sa și a anunțat-o că are de gând să demisioneze și să își caute un loc de muncă în altă parte. Românul s-a ținut de promisiune, a plecat de la locul respectiv de muncă, însă de atunci este de negăsit.

Radu Adrian este de negăsit de mai bine de o săptămână

Pe data de 14 august 2025 a fost ultima dată când femeia a vorbit cu fiul ei. Aceasta susține că nu mai știe nimic de el și că are telefonul închis. Disperată că nu reușește să dea de tânăr, la începutul lunii septembrie, mama tânărului a plecat în Italia ca să îl caute personal.

„Sunt disperată, nu știu în ce direcție să o mai iau, să-l caut. E un copil bun, nu consumă substanțe, își vede de treaba lui… nu înțeleg ce s-a întâmplat. Nu a mai dispărut niciodată așa mult fără să spună nimic”, spune mama lui Adrian pentru rotalianul.

Femeia a anunțat carabinierii din Bologna și presa locală de dispariția tânărului, însă nici până acum nu a primit niciun răspuns oficial. De asemenea, mama lui Radu Adrian a aflat de la carabinieri că – înainte de a dispărea – fiul ei a depus o plângere în care denunță că i-a fost furat telefonul mobil.

Femeia nu are de gând să se oprească până când nu își găsește fiul. Aceasta publică anunțuri constant pe rețelele de socializare și le cere oamenilor să o ajute cu orice informație ar putea să o ducă aproape de băiatul ei.

SEMNALMENTE: Radu Adrian are păr șaten, ochi căprui, 1.70 cm, fizic atletic. Ca semne particulare are un tatuaj pe mâna stângă, o cruce, și pe mâna dreaptă are un alt tatuaj. Oricine are informații despre tânăr este rugat să o contacteze pe Nicoleta, mama tânărului, la numărul de telefon: +40 740 337 831.

