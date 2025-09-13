Mădălin, un băiețel de 11 ani din Sălaj, e de negăsit de 2 săptămâni. A fost emis un mesaj RO-Alert în 5 județe din România

E alertă în România! În urmă cu două săptămâni, autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unui băiețel de 11 ani, pe nume Rostaș Mădălin Cosmin. Copilul este bolnav de epilepsie și are nevoie de tratament, motiv pentru care familia îl caută cu disperare. Între timp, oamenii legii au emis și un mesaj RO-ALERT în mai multe județe! Cei care îl văd, sunt rugați să anunțe imediat Poliția Română.

Mădălin, un băiețel de 11 ani, a dispărut în data de 30 august 2025. Acesta a plecat voluntar de acasă, din satul Domin, comuna Someș-Odorhei, județul Sălaj, în jurul orei 14:30. De atunci, copilul este de negăsit. Cei care pot oferi informații ce pot conduce la depistarea lui sunt rugați să apeleze Serviciul Unic 112, ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție. Orice ajutor poate conta și poate duce la identificarea lui.

Mădălin suferă de epilepsie

Câteva ore mai târziu de la dispariție, la 18:00, familia a alertat autoritățile. Poliția Română a cerut ajutorul cetățenilor pentru a-l găsi pe copil. În aceeași seară, la ora 21:55, a fost transmis un mesaj RO-ALERT pentru a crește șansele de găsire. Oamenii legii au oferit și câteva detalii importante. Mai exact, semnalmentele lui Mădălin sunt: înălțime – 1,20 metri, greutate – 40 de kilograme, păr – șaten și scurt, ochi – căprui.

Părinții le-au povestit polițiștilor că Mădălin suferă de epilepsie și urmează un tratament constant. În ciuda eforturilor autorităților, băiatul de 11 ani este de negăsit de două săptămâni. Totuși, întreaga comunitate s-a mobilizat, iar familia speră să îl găsească teafăr cât mai repede. Vineri, 12 septembrie 2025, oamenii legii au emis un nou mesaj RO-ALERT în județele Maramureș, Bistrița-Năsăud, Cluj, Bihor și Satu Mare.

Cine îl vede pe Rostaș Mădălin Cosmin este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

