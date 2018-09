Damian Hill, un actor australian renumit, a murit la doar 42 de ani!

Lumea filmului este în doliu, după ce Damian Hill a încetat din viață. Cunoscutul actor australian s-a tins duminică noapte, cu doar câteva ore înainte să înceapă filmările pentru o nouă peliculă.

Actorul a murit în Melbourne. Pentru moment, nu se știe cauza pentru care a încetat din viață. Trupul neînsuflețit al lui Damian Hill a fost dus la autopsie, iar analizele vor stabili motivul pentru care a murit.

Julian, fratele actorului, a fost cel care a făcut pe rețelele de socializare tristul anunț.„A fost cel mai bun, un suflet frumos”, a scris fratele lui Damian Hill.

Damian Hill a jucat în filme precum „Neighbours”, „The Leftovers” și „Nowhere Boys and The Death and Life of Otto Bloom”.