Dan Badea va deveni tătic! Soția lui este însărcinată în 7 luni, cu un băiețel

După ce a divorțat de Lora, Dan Badea și-a refăcut viața alături de Mădălina, o tânără străină în showbizul autohton. În 2017, cei doi s-au căsătorit, iar acum urmează să devină părinți. Blondina este însărcinată în șapte luni, iar în luna martie va aduce pe lume primul lor copil, un băiețel mult

Vestea l-a făcut să plângă în adevăratul sens al cuvântului, anunţându-l într-un mod inedit că vor devein părinţi. “Era în preajma zilei mele de naştere (n.r. 27 iulie). Ea a venit cu o cutiţuţă aşa… mai erau două săptămâni până la aniversare şi mi-a spus ori o deschid acum, ori aştept. Ce om normal la cap ar fi aşteptat. Am deschis. Înăuntru era un body, pe care eu i l-am făcut cadou la Crăciunul trecut, cu mesajul acesta de hai să ne apucăm de treabă, şi testul acela.

Am început să ţip prin casă şi să fac ca toate alea de bucurie. Te trec toate emoţiile în secunda aia. Viaţa noastră s-a schimbat foarte mult în bine. Acum mă simt că am un scop, altul decât hai să mergem în vacanţă. E băieţel. La începutul lunii martie se va naşte. Este zodia Peşti. Am intrat în faza aia în care căutăm căruţ, pătuţ. Mi-am mutat casa la supermarket-ul de bebeluşi. Căutăm un nume special. Am spus că am putea chiar să alegem Dan, pentru că pe mine în buletin mă cheamă Robert Cristian. La botez mi s-a spus Dănuţ”, a povestit Dan Badea.

A cerut-o de soție în Las Vegas Las Vegas-ul pare un loc magic pentru Dan Badea. Artistul de stand-up comedy a cerut-o de soţie pe Mădălina Drăghia în „oraşul păcatelor”, acelaşi în care a fost în vacanţă în 2013 împreună cu Lora.