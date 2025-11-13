Acasă » Exclusiv » Dan Bittman, fascinat de noua cucerire. A închis DEFINITIV capitolul Denise Rifai: “Foarte, foarte frumoasă”

Dan Bittman, fascinat de noua cucerire. A închis DEFINITIV capitolul Denise Rifai: “Foarte, foarte frumoasă”

De: Andrei Iovan 13/11/2025 | 23:40
Știți deja povestea cu Dan Bittman. De curând, CANCAN.RO l-a surprins în prezența unei frumoase domnișoare, brunetă, cu ochi verzi și atitudine de rockstar, la fel ca și artistul. Să fi fost o reacție la fotografiile cu Denise Rifai și Dan Alexa? Nu știm sigur, însă scorul este 1 la 1 acum. Dar dacă tot am pomenit de reacții, solistul trupei Holograf a făcut primele declarații, în exclusivitate, despre noua cucerire. Șarmant, ca de obicei, a bifat și niște glumițe despre întreaga situație.

Dan Bittman nu pierde deloc timpul atunci când vine vorba de domnișoare. Are el un șarm aparte, care le dă pe spate fără prea mult efort. De data aceasta, „victima” a fost o tânără superbă, cu care a ieșit la o plimbare tomnatică. Un detaliu ne-a atras însă atenția.

Noua cucerire a lui Dan Bittman pare că încearcă să își etaleze inelul

Inelul pe care bruneta îl etala, ușor ostentativ, am spune noi. Oare i-a dat artistul un inel, mare cât inima lui, sau e prea devreme pentru așa ceva? Rămâne de văzut. În orice caz, e tare secretos rockstar-ul nostru. Nu a vrut să ne dea prea mute detalii, ba chiar a spus că vrea să ne dea de furcă. Nicio problemă, rămânem cu ochii pe el! 😉

Dan Bittman, despre noua cucerire: „E mai puțin meritul meu”

Chiar dacă în fotografii cântărețul părea destul de încruntat, prezența domniței nu avea cum să nu-l impresioneze. Ne-a și confirmat acest lucru, cumva voalat. Deh, vorba aceea, un gentleman nu divulgă prea multe despre viața amoroasă. Cu toate acestea, a recunoscut că este foarte frumoasă, însă acesta este meritul părinților ei, mai puțin al lui.

Noi nu am spune asta. Merită și Dan Bittman toate laudele, ce-i al lui, e al lui, nu avem ce zice. Chiar dacă el e modest, trebuie să-i dăm Cezarului ce-i al Cezarului. Cum face, cum le potrivește, încă face furori în rândul doamnelor și domnișoarelor. Iar noi am luat notițe. Dacă artistul ne-a recomandat să continuăm „cercetarea”, așa vom face. 😁 Cine știe, poate data viitoare îi vom surprinde în ipostaze mai tandre.

Sunteți cu ochii pe mine, aici, la mine. Nu vreau să vă dau toate detaliile, vreau să vă chinui puțin, așa, dacă v-aș spune eu toate, ar fi prea ușor. Eu nu am nimic împotrivă să fiu urmărit și pozat, în toate felurile, pentru că nu mă ascund de nimeni, dar vreau să vă chinui puțin. Este, probabil, foarte, foarte frumoasă, este meritul ei, mai puțin al meu, dar atât am de spus. Vreau să continuați cercetarea, a declarat Dan Bittman pentru CANCAN.RO.

×