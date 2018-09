Dan Bittman, mărturisiri despre relația cu Mihaela Rădulescu: ”Chiar a fost dragoste la prima vedere”

Pe Mihaela Rădulescu și Dan Bittman îi cunoaște toată lumea, însă mai puțini știu că cei doi au avut o relație amoroasă în urmă cu peste 20 de ani. La acea vreme, diva de Monaco abia intrase în televiziune și lucra la postul Tele7Abc.

Cu toate că de aproape 25 de ani Dan Bittman își împarte viața cu Liliana Ștefan, textiera care i-a dăruit trei copii, iar Mihaela Rădulescu se iubește pătimaș de peste 3 ani cu sportivul Felix Baumgartner, nu putem uita că cei doi au trăit o poveste frumoasă, dar scurtă de dragoste. A fost un fel de dragoste la prima vedere, cei doi cunoscându-se la Festivalul Mamaia, primul de după Revoluție. (CITEȘTE ȘI: DAN BITTMAN, ACHIZIȚIE FABULOASĂ! ȘI-A LUAT UN JET SKI SCUMP! SUMA URIAȘĂ PE CARE A PLĂTIT-O PENTRU EL)

S-au văzut, s-au plăcut…ce rămânea de făcut? Ei bine, Dan avea o relație la momentul respectiv cu o domnișoară pe nume Simona, iar Mihaela, proaspăt divorțată de primul soț, Bogdan Rădulescu, își trăia celebra poveste de dragoste cu Dan Chișu. Când, însă, și-au încheiat poveștile de dragoste avute, cei doi și-au început timid relația care, însă a durat foarte puțin deoarece, după cum Dan Bittman mărturisea, amandoi aveau caractere puternice.

„Cu Mihaela a fost o nebunie. Cum e ea, aşa, energică, chiar a fost o „coup de foudre (fr. dragoste la prima vedere). Vreme, viaţă, tinereţe, na, sunt ani de atunci”, a spus artistul pentru adevarul.ro.

Dan Bittman nu i-a dedicat melodii Mihaelei Rădulescu

Întrebat dacă a scris versuri gândindu-se la iubitele sale sau dacă le-a dedicat melodii, Dan Bittman a mărturisit că Mihaelei Rădulescu nu i-a dedicat melodii ci altor femei din viața lui, în privința cărora vrea să păstreze discreția. (VEZI ȘI: MIHAELA RĂDULESCU, ACUZATĂ CĂ A SCRIS MESAJUL ÎN CARE FELIX E ÎNDEMNAT SĂ O CEARĂ DE SOȚIE: „SE POTRIVEȘTE PERFECT CU STILUL EI!”)

„Mihaelei, nu. Au fost alte persoane, dar nu pot să intru în amănunte. (râde) Multe piese au fost inspirate din ceea ce mi s-a întâmplat sau ce am văzut la alţii. Am văzut poveşti de dragoste uriaşe şi am simţit că dacă le iei dragostea, le iei tot ce au în viaţă. Aşa s-a născut „Să nu-mi iei niciodată dragostea. M-am trezit la 4 dimineaţa, am coborât în birou şi am început să scriu. Era ca şi când cineva îmi dicta de undeva de sus.”, a mai spus Dan Bittman.