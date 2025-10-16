Dan Bittman, speriat de război: ”Fug din țară, dacă vine”

Dan Bittman este speriat de război? Invitat în emisiunea „Ai aflat cu Ionuț Cristache”, solistul trupei Holograf, Dan Bittman, a vorbit despre temerile sale în fața unui posibil conflict militar care ar putea implica și România. Artistul a declarat fără ocolișuri că, dacă țara noastră ar fi atrasă într-un război, ar alege să plece.

Cântărețul a lăsat să se înțeleagă că nu ar rămâne în România în cazul în care țara ar fi implicată într-un conflict armat. Din perspectiva sa, prioritatea ar fi siguranța familiei, chiar dacă acest lucru ar presupune eforturi financiare mari sau o relocare grăbită. Mesajul său a reflectat o teamă reală, resimțită de mulți români care privesc cu anxietate situația geopolitică tot mai complicată din regiune.

Dan Bittman, speriat de război?

Ceea ce a spus în emisiunea lui Ionuț Cristache se înscrie în această linie a sincerității directe, care atrage atenția imediat. De data aceasta, tonul său a fost mai puțin polemic și mai mult confesiv. A exprimat frica firească a unui om care, în fața unui pericol major, se gândește la familie și la siguranța celor dragi.

„Încerc să fug din țară, să plec. Să plătesc oricât și să plec. O spun foarte franc și o să fie mâine deadline”, a transmis Dan Bittman.

Mulți români se simt prinși între realitatea problemelor cotidiene și retorica tot mai intensă a fricii și insecurității. Într-un context în care apar tot mai multe informații despre conflicte și tensiuni internaționale, reacția lui Bittman poate fi interpretată ca expresia unei oboseli colective față de nesiguranța generalizată.

Pe de altă parte, artistul a vorbit și despre propria sa experiență din tinerețe, când a evitat efectuarea stagiului militar obligatoriu. În loc să urmeze calea armatei, tânărul Bittman și-a dorit să se dedice studiilor și artei, alegând drumul unei cariere creative. A obținut o scutire pe motive medicale, ceea ce i-a permis să urmeze Facultatea de Arhitectură.

„M-am scutit. Pe vremea lui Ceașcă am dat la Arhitectură, trebui să stau un an și șase luni să fac armata. Mama a fost medic, mi-a dat o scutire și anul următor am intrat la Construcții hidrotehnice”, a mai spus artistul.

