Dan Bordeianu face dezvăluiri NEAȘTEPTATE, după ce a divorțat de Teodora: ”La un moment dat devenise amuzant”

Dan Bordeianu a luat prin surprindere pe toată lumea după ce a anunțat că a divorțat de mama fetițelor sale, Teodora. Cei doi au decis să pună punct căsniciei în urmă cu 3 ani, dar nu au vorbit despre acest subiect până acum. După ce s-a retras din lumina reflectoarelor, celebrul actor a preferat să își țină viața personală desparte de ochii curioșilor. Totuși, recent, acesta a făcut o serie de dezvăluiri neașteptate.

După ce a încheiat povestea de dragoste cu Adela Popescu, Dan Bordeianu s-a retras din lumina reflectoarelor, iar ulterior a început o poveste de dragoste alături de Teodora. Cei doi și-au început relația în anul 2012, iar în anul 2015 au făcut pasul cel mare. Aceștia au și două fetițe împreună. Totuși, povestea lor de dragoste s-a încheiat în mare secret, iar acum actorul a vorbit despre acest subiect.

Dan Bordeianu a decis să își schimbe complet viața după ce a cunoscut-o pe Teodora. În 2013, cei doi s-au mutat în Brănești, în casa în care a locuit tatăl său. Actorul și fosta lui soție păreau să se înțeleg de minune. Au împreună și două fetițe, născute la 4 ani distanță.

Totuși, Teodora și Dan Bordeianu au decis să meargă pe drumuri diferite. Divorțul a avut loc în urmă cu 3 ani, dar actorul a spus adevărul abia în luna martie. Inițial, acesta nu a oferit prea multe detalii despre acest subiect, dar acum a făcut o serie de dezvăluiri surpinzătoare.

Dan Bordeianu a povestit și cum le-a spus despre divorț celor două fetițe ale sale – Maria și Elena. Aceasta din urmă era mult prea mică să înțeleagă ce se întâmplă, însă cu cea mare a avut o discuție importantă.

„Maria avea 5 ani, Elena era foarte mică, abia împlinise un an. Ele stau cu mama și eu le iau mereu. Aș vrea să am mai mult timp să petrec cu ele, mai ales acum, în perioada asta, mi se pare foarte important. Din fericire, alături de Maria am stat în anii ăia de pandemie și în primii ani înainte de pandemie. S-a născut în 2016, pandemia a început în 2020, deci eu am avut o perioadă foarte lungă în care mi-am permis să petrec foarte mult timp cu Maria, lucru care se vede acum, la 8 ani și jumătate.

Elena era foarte mică la divorț și Mariei i s-a explicat că există momente în care adulții nu se mai înțeleg, nu pot să ajungă la o soluție și e mai bine să își urmeze viața separat. Datoria mea ca părinte a fost să fiu eu bine, ca ea să fie bine. Că dacă eu eram într-o zonă nasoală, rea, în care nu eram fericit, în care nu mă simțeam mulțumit și împlinit cu mine, asta se întâmplă și cu copilul”, a mai spus actorul.