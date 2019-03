Dan Bursuc, reacție după scandalul de la Premiile Gopo: „Temișan și Mărgineanu au fost răutăcioși cu noi!”

Încă o reacție a cântărețului și impresarului Dan Bursuc, după uriașul scandal de la Premiile Gopo! El a făcut aluzii la adresa artiștilor care l-au criticat.

„Eu n-am avut interesul ăsta, am avut interesul de a face doar lucruri bune pentru țara noastră. Întotdeauna m-am bucurat de participare și că am putut să dau o mână de ajutor cu meseria mea. Probabil că asta n-au înțeles unele persoane. Făcând parte dintr-un film premiat, s-a considerat că ar trebui să participăm. Asta din punctul lui de vedere, din punctul de vedere al altora care sunt răutăcioși…

Acum tu mă obligi să fiu răutăcios, la fel ca Temișan sau Mărgineanu? Noi fiecare bem ce vrem, mâncăm ce vrem, ne îmbrăcăm cum vrem și ascultăm ce muzică vrem. Eu no să-mi judec niciodată greșit colegii de breaslă. (…) Muzica nu are culoare”, a spus Dan Bursuc, la „Agenția VIP”.

Reacția lui Aurelian Temişan

Apariţia formaţiei i-a uimit pe cei prezenţi, dar şi pe unii dintre artişti. Aurelian Temişan, dar şi Mihai Mărgineanu au avut reacţii destul de dure pe reţelele sociale.

„În seara asta am trăit un moment rușinos. Eram în fața televizorului, dar tot rușine am simțit. Să ai pe scena Teatrului Național din București derularea premiilor GOPO un festival de elită, în sală mari scenariști, regizori, producători, oameni de televiziune, mari actori ai țării și să asculți un burtos în maiou alb (căruia îi mai lipsea doar grătarul), cântând manele… e TOTAL RUȘINOS!!! Această asociere a primei scene a țării, TNB, cu Gală Premiilor prestigiosului Festival de renume internațional, GOPO, și actul de subcultură creat, îmi lasă un gust amar și mă oripilează. Atât am avut de spus”, a scris Aurelian Temişan pe Facebook.