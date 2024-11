Dan Diaconescu, despre serialul care a prezis fenomenul Dana din Valencia + „Apare în presa spaniolă că un vas fantomă a plutit în derivă, în…”

Dan Diaconescu, declarații inedite despre serialul care a prezis fenomenul Dana din Valencia! Detaliie halucinante care par trase la indigo! Realitate vs. producție cinematografică! S-a ajuns la zvonuri neașteptate după situația dramatică din Spania, unde oamenii și-au găsit sfârșitul în urma inundațiilor devastatoare!

Există un serial pe Netflix unde este prezentată situația actuală din Valencia, Spania, în toată splendoarea ei, potrivit decarațiilor făcute de Dan Diaconescu. Ceeea ce îl intrigă și mai mult pe fostul patron OTV este faptul că furtuna a fost numită și în producția respectivă tot Dana. Nu poate înțelege cum este posibil acest lucru.

Nu putem să nu precizăm faptul că serialul de pe Netflix a fost lansat în urmă cu câteva luni, iar inundațiile au făcut prăpăd în Spania zilele acestea. Dan Diaconescu a aflat totul de la internauți și bineînțeles că s-a pus pe căutări. Așa a ajuns să se convingă singur că este adevărat.

„Dana. Valencia. Cei de la Netflix, în luna august, au postat un serial. Mi-au zis oamenii de pe social media. Am intrat și am verificat. (…) Este un serial care vorbește despre fenomen. Eu, în 2012, am prezis pandemia și a apărut în 2020. Mi-au bătut recordul. În august, au vorbit despre Dana și despre inundațiile din Valencia, morți, răniți. Și, peste patru luni, s-a întâmplat totul. Dar eu înțeleg coincidența. A venit ploaia, a murit lumea și inundațiile. Dar de ce se numește tot Dana? De ce guvernul din Spania a poreclit tornada?”, a spus Dan Diaconescu în exclusivitate pentru Cancan Senzațional.