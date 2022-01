Și în noaptea dintre ani a existat „bătălie” mare în audiențe! Revelionul de la Antena 1, prezentat de Dan Negru, a fost „detronat” de ”Protevelionul” de la Pro TV. A fost prima oară, în cei 22 de ani, când postul din Pache Protopopescu a reușit să „fure” cifrele, de Anul Nou. Însă, după această „înfrângere”, Dan Negru a mărturisit că ar fi ultima ediție de Revelion pe care a filmat-o. Pleacă de la Antena 1?! Iar, în acest caz, cu cine ar semna un contract: Pro TV sau Prima TV?

În noaptea dintre ani a fost, cu adevărat, o „bătălie” mare în audiențe. Atât Antena 1, cât și Pro TV și-au scos la înaintare un întreg ”arsenal” de vedete care au făcut, ore la rând, show. Totuși, telespectatorii au ales să se îndrepte mai mult spre ”Protevelion”, de Anul Nou, cifrele Antenei 1, astfel, scăzând. În ambele cazuri, însă, vedetele au cântat, au dansat, s-au simțit bine la filmări și chiar au oferit momente de umor telespectatorilor.

Dan Negru pleacă de la Antena 1?! Unde ar putea ajunge: Pro TV sau Prima TV

Înainte de ediția de Revelion, pe micile ecrane a rulat o emisiune specială pe care Dan Negru a filmat-o în compania lui Florin Piersic, în Dubai. Iar detaliile exclusive v-au fost oferite chiar de CANCAN.RO! Prezentatorul TV și marele actor au filmat pe meleaguri străine o ediție specială, menită să aducă în fața telespectatorilor poveștile de viață ale lui Florin Piersic. ”Regele audiențelor” ne-a dezvăluit, anul trecut: „Am filmat o ediție specială de Crăciun. E o tradiție filmarea de Crăciun cu Florin și mă bucur că o păstrez de atâția ani. Anul ăsta am ales tema «Călătoriile lui Piersic» și am ales ca locație cel mai căutat oraș al Planetei, acum, datorită Expo 2021. Florin, vulcanic ca de obicei. Telespectatorii ar trebui să se aștepte la un Crăciun de poveste”. O echipă de operatori din Emirate au filmat interviul special, iar costurile au fost și ele pe măsură: 6.400 de euro pe zi.

Însă, o declarație pe care a făcut-o Dan Negru a ridicat semne de întrebare, cu puțin timp înainte ca ediția de Revelion să ruleze pe micile ecrane: este pe cale să plece de la Antena 1?!

În data de 28 decembrie 2021, Dan Negru mărturisea că de Anul Nou ar fi ultimul Revelion pe care l-ar filma, în formatul respectiv: ”Am făcut zeci de revelioane fără măşti şi în următoarele mele revelioane renunţ la măşti. E datoria mea morală să spun că ideea măştilor e din România anilor ’80 când se numea ‘Cu Mască, Fără Mască’. E mai bine să eşuezi în condiţii onorabile decât să reuşeşti prin fraudă! Am revigorat ideea după 40 ani, în 2012, şi anul ăsta o prezint pentru ultima dată. Şi dacă peste alţi 40 de ani, prin 2060, când eu n-o să mai fiu pe aici şi altcineva o să reia ideea, va fi onorabil să-i reamintească numele celei care a avut-o încă din anii’ ’70: Simona Patraulea. Eu am fost doar un trecător prin acest format. Spun toate astea pentru că eu cred că elitele morale trebuie să fie mai valoroase decât cele intelectuale”.

Revelionul de la Antena 1 a fost „detronat” de cel de la Pro TV

Pentru prima oară, în cei 22 de ani, Revelionul prezentat de Dan Negru, la Antena 1, a fost „detronat” de ”Protevelion”. Totuși, chiar și în această situație, ”Regele Audiențelor” a ținut să transmită un mesaj, atunci. A comentat înfrângerea și le-a trimis „felicitări” rivalilor, în stilul caracteristic.

„După 22 de ani, e prima dată când liderul televiziunilor, Pro TV, e umăr la umăr cu Revelionul nostru. Îi aplaud cu fair-play și îi aștept în ring la anul! În cei 21 de ani, liderul Pro Tv a încercat diferite rețete de Revelioane, de la show-uri mari în studiouri uriașe, cu zeci de vedete, până la filme sau concerte în piețe. După 22 de ani au reușit să intre în ring și îi aplaud”, a fost mesajul lui Dan Negru, tot pe Instagram.

Dan Negru ar putea ”tranzita” de la Antena 1 la Pro TV sau Prima TV?

Nu ar fi prima oară, însă, când mai multe persoane s-ar fi gândit la acest lucru. După „înfrângerea” pe care Antena 1 a avut-o de Anul Nou, ”Regele Audiențelor” ar putea schimba postul de televiziune. Nu este exclus ca acesta să bată palma cu cei din Pache Protopopescu, având în vedere faptul că, ani la rând, a reușit să mențină audiențele ridicate, cu emisiunile pe care le-a prezentat.

Pe de altă parte, însă, nu este exclus ca Dan Negru să se mute la Prima TV! Având în vedere faptul că postul de televiziune a început, de ceva timp, „upgrade-urile”, din ce în ce mai multe vedete alăturându-se postului, și Dan Negru ar putea trece de cealaltă baricadă. În anul 2018, CANCAN.RO v-a dezvăluit, în exclusivitate, faptul că vedeta Antenei 1 ar fi primit o ofertă generoasă din partea șefilor de la Prima TV, însă pe care, la momentul respectiv, a refuzat-o.

Potrivit paginademedia.ro, în noaptea dintre ani, audiențele pentru Antena 1 și Pro TV au fost:

În intervalul 22:00 – 02:00, la nivel național, postul Pro TV a fost privit de 2.037.000 de persoane.

În intervalul 22:00 – 02:00, la nivel național, postul Antena 1 a fost privit de 1.882.000 de persoane.