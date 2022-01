Dan Negru și-a întrerupt incredibila serie a victoriilor de audiență în noaptea dintre ani, la cel de-al 22-lea Revelion. Pro TV și Kanal D au fost peste, dar prezentatorul nu-i supărat deloc. Ba chiar vede partea bună a situației. Mai mult, ”Regele audiențelor” a pregătit, rapid, încă un Revelion. E peste Prut, la Chișinău. CANCAN.RO are detaliile și declarațiile, în exclusivitate, ale omului de televiziune.

Revelionul starurilor, pe care l-a ”regizat” Dan Negru, avea să fie bătut, pentru prima dată după 21 de ani, de două posturi concurente, Pro TV și Kanal D.

Celebrul prezentator de la Antenă, care a avut aproape aproape 100 de invitați în platou, nu este deloc trist. Ba chiar se amuză, după ce toate rețelele de socializare au luat ”foc” pe această temă. Vede partea plină a paharului. ”21 de ani nu s-a vorbit cât anul ăsta. Dar nu-i o problemă asta, că mie îmi convine, că atât timp cât se vorbește, ești pe hartă, știi!”, a spus Dan Negru.

(CITEȘTE ȘI: DAN NEGRU A STRĂBĂTUT ȚARA DE CRĂCIUN, APOI A VENIT CADOUL: ”TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ MI-A DAT SĂ BEAU, ĂIA, SĂ CITESC!”)

Dan Negru mai face un Revelion-maraton! La Chișinău

Avea să anunțe că este pregătit pentru același eveniment, doar că la Chișinău, unde se va sărbători pe rit vechi. Asta după ce a ”lovit” și cu Crăciunul, tot acolo. ”Acum, în schimb, în zilele astea, sunt prins cu Revelionul. Eu am iar Revelion, pe 13-14, în Republica Moldova, la Chișinău. Deci, îți dai seama, eu sunt prins tot cu Revelionul.

Am avut și de Crăciun ediție specială, pe 7, tot acolo. Eu trăiesc pe două lumi diferite. Am filmat la Chișinău, am platouri acolo, tot. Am o întreagă echipă de producție acolo. Să știi, acolo sunt lider al audiențelor de 14 ani.

(NU RATA: DAN NEGRU S-A AFLAT ÎN MIJLOCUL REVOLUȚIEI DIN TIMIȘOARA. ”AM FOST CEL MAI MARE LAȘ! CÂND AUZEAM CĂ SE TRAGE, O TULEAM!”)

Revelionul l-am filmat cu toate vedetele lor, Botgros printre ele. Crăciunul l-am făcut cu vedetele lor de televiziune invitate în show-ul meu. Sunt vedetele de la cele mai importante televiziuni moldovenești, lucru care în România nu s-ar putea face.

Ca exemplu, adică să aduc pe cineva de la Pro TV și de la Kanal D. Acolo, oamenii sunt mai open mind. Pentru mine e o săptămână de foc la Chișinău”, a mai dezvăluit Dan Negru.

Dan Negru: ”Sunt încărcat de Sărbători!”

Prezentatorul a făcut, apoi, o scurtă radiografie a evenimentelor din ultima perioadă. ”Sunt încărcat de Sărbători. Am avut aici Crăciunul, lider de audiență, cu Florin Piersic, filmat în Dubai, și Revelionul, unde am invitat aproape 100 de artiști, din toate domeniile. Iar dincolo, tot așa. Crăciunul a fost pe 7, revelionul pe 13-14. În oglindă. Pentru mine Sărbătorile nu s-au încheiat. Emoțiile continuă. Filmez pentru televiziunea Prime, Pro TV-ul lor”, a încheiat ”Regele audiențelor”.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.