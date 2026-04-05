Dan Negru, reacție tranșantă în scandalul vaccinurilor: „Pot fi respectate legile într-o țară în care nu există frica de pedeapsă?”

Scandalul vaccinurilor se amplifică, iar numeroase voci vorbesc despre cele întâmplate. Subiectul a fost abordat și de Dan Negru, care a făcut o paralelă între situația actuală și un caz celebru din perioada comunistă, cel al lui Bachus. Ce spune prezentatorul TV despre cel mai recent scandal?

România este acuzată de comportament „inacceptabil” și de încălcarea obligațiilor contractuale în scandalul vaccinurilor anti-COVID. Recent, țara noastră a pierdut, în primă instanță, procesul cu Pfizer, în ceea ce privește dozele de vaccin anti-COVID achiziționate și neplătite. Suma cerută României ar fi de aproximativ 600 de milioane de euro, însă decizia nu este definitivă.

Dan Negru, despre scandalul vaccinurilor

Așa cum obișnuiește, la rândul său, Dan Negru a vorbit despre scandalul legat de milioanele de doze de vaccin nefolosite. Într-o postare în mediul online, acesta spune că acest caz îi amintește de unul asemănător, din perioadă comunistă.

Prezentatorul TV a vorbit despre Gheorghe Ștefănescu, supranumit Bachus, care a fost protagonistul unui scandal financiar și a fost acuzat de „delapidare cu consecințe deosebit de grave pentru economie”. Dan Negru a subliniat că acesta a fost aspru pedepsit pentru lucrurile pe care le-a făcut.

Însă, deși cazul lui Bachus a fost folosit la vremea respectivă pentru a da un exemplu, Dan Negru a subliniat că astfel de situații continuă să apară.

„Scandalul cu milioanele de doze de vaccin nefolosite, care acu’ ne costă 600 de milioane de euro, îmi amintește de Bachus. La fel ca toate scandalurile din bâlciul ultimilor 30 de ani. Ăsta, Bachus, a fost un șmecher care a fraierit statul cu vreo 4 milioane de dolari. A inventat nevoi uriașe ca să se ruleze bani mulți sub pretextul că „statul are nevoie”. Numele lui adevărat era Gheorghe Ștefănescu și a fost acuzat de «delapidare cu consecințe deosebit de grave pentru economie» Sentința a fost cumplită: condamnare la moarte! În 1981, l-au executat. Ca să-l dea exemplu, s-a făcut și un film despre el: Secretul lui Bachus. Sebastian Papaiani, care în film îl juca pe Grig, mâna dreaptă a lui Bachus, mi-a povestit că l-a cunoscut pe Ștefănescu, care era arogant, fățarnic, convins că nu poate să pățească nimic. Cu banii recuperați de la Bachus, statul a reconsolidat Podul Grant. O fi frica soluția? Pot fi respectate legile într-o țară în care nu există frica de pedeapsă?”, este mesajul transmis de Dan Negru.

