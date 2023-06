Dan Negru trăiește periculos în altă țară! Prezentatorul de la Kanal D și-a riscat viața

O clipă nu s-a gândit Dan Negru, atunci când a ales să petreacă la Belgrad o mini-vacanță! Conflictul din Kosovo a escaladat, astfel că în capitala Serbiei e stare de agitație. Iar Regele audiențelor avea să simtă pericolul pe pielea lui. CANCAN.RO are detaliile și imaginile, în exclusivitate.

Belgradul nu-i este deloc străin lui Dan Negru, vizite acolo face des, pentru că Timișoara lui natală este la doi pași. Mai mult, prezentatorul emisiunii Jocul cuvintelor, de la Kanal D, este și un pasionat de fotbal, iar Steaua Roșie Belgrad este una dintre echipele care i-au intrat la suflet. Dar să revenim la acțiune!

Dan Negru trăiește periculos, alături de finul de la Radio ZU

E scandal la Belgrad, fix unde Dan Negru și ”gașca” lui și-au găsit loc de vizitat. ”Sunt manifestații zilele astea, tămbălău mare. Scandal cu Kosovo. E și un pic periculos. Sunt polițiști pe străzi, am auzit că s-au mobilizat și forțe ale Armatei”, a dezvăluit un român aflat la Belgrad, care, de altfel, avea să trimită și instantaneele cu celebrul prezentator de la Kanal D, alături de familie.

Dan Negru și Răzvan Popescu, nimeni altul decât finul lui de la Radio ZU, și-au luat soțiile și au ales Belgradul, dar nu au știut că va escalada conflictul din Kosovo, izbucnit în prima zi a acestei săptămâni, după ce autorităţile de acolo au instalat primari de etnie albaneză în localităţile din nord. Dar, dacă tot au ajuns acolo, Dan Negru, Răzvan Popescu și soțiile lor au încercat să-și ”croiască” vacanța cât mai bine. Poate că mulțimea polițiștilor plasați în capitala Serbiei i-a mai liniștit!

Dan Negru, să cadă din picioare după ce a mâncat fast-food în India

Dan Negru este trecut printr-o experiență neplăcută cu vacanțele de peste hotare. S-a întâmplat chiar de Revelion, când prezentatorul emisiunii Jocul cuvintelor a plecat în India (Vezi AICI motivul pentru care a ales să părăsească țara). Regele audiențelor avea să povestească ce i s-a întâmplat într-una dintre zilele petrecute acolo.

Se plimba prin New Delhi și s-a oprit pentru a-și lua de mâncare. Tarabele, multe, multe, îi făcuseră cu ochiul. Era și festivalul Street Food, la fix, ce mai! A comandat, a mâncat și…Brusc, i s-a făcut rău!

„Nu sunt mulți români în New Delhi, dar cu ăia puțini m-am întâlnit datorită social media. Am fost totuși la un pas de dezastru când nu m-am putut abține și am încercat un fel de mâncare de pe stradă, de la Street Food.

Am simțit după o oră că-mi fuge pământul de sub picioare de rău ce-mi era, dar m-a salvat soția mea care, medic fiind, pleacă mereu cu un bagaj ticsit de medicamente. Am luat cred că vreo 100 de pastile și a doua zi mi-a trecut”, a povestit Dan Negru.

