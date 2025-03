Dan Ursa a „tocat” cei 100.000€ de la Pro TV?! Câștigătorul Survivor s-a angajat. Ce a ajuns să facă pentru bani

În urmă cu doi ani, Dan Ursa devenea câștigătorul Survivor România 2023, un concurs dur care i-a adus nu doar trofeul mult râvnit, ci și un cec impresionant de 100.000 de euro. La momentul respectiv, mulți se întrebau ce va face cu banii și cum îi va schimba viața această victorie. Astăzi, însă, situația lui Ursa arată complet diferit, iar câștigătorul show-ului de supraviețuire a luat o turnură neașteptată în carieră.

Dacă în competiție a demonstrat o rezistență psihică și fizică impresionantă, după revenirea în viața de zi cu zi, Dan Ursa a fost nevoit să facă față unor alte provocări. Banii câștigați la PRO TV pare că l-au ajutat pe plan profesional, iar fostul Războinic a trebuit să ia decizii importante pentru viitorul său.

În ultimii doi ani, Dan Ursa nu doar că a trecut printr-o transformare fizică majoră – reușind să slăbească semnificativ în urma unei operații de micșorare a stomacului – dar și-a schimbat complet direcția profesională. De la fostul concurent care se lupta pentru supraviețuire în junglă, a ajuns să lupte pentru un nou început: o carieră în lumea sportului.

Deși mulți câștigători ai reality show-urilor aleg să investească în afaceri sau să trăiască din notorietatea dobândită, Ursa a ales o cale diferită. Astăzi, fostul câștigător al show-ului este instructor de fitness, o meserie la care visa deja de doi ani.

După ce a urmat cursuri de specializare, Ursa s-a dedicat complet acestui domeniu, lucrând acum cu persoane care își doresc să își îmbunătățească stilul de viață. A trecut de la un statut de vedetă TV la cel de antrenor care își ajută clienții să-și atingă obiectivele de fitness.

„Numele meu este DAN URSA, Câștigător Survivor România 2023, am 42 de ani și sunt dovada vie că vârsta este doar un număr! De curând, am decis să îmi urmez pasiunea și am devenit instructor personal, nu doar pentru mine, ci pentru a ajuta cât mai mulți oameni să își atingă obiectivele și să creadă în ei înșiși.

Am demonstrat deja că limitele sunt doar în mintea noastră! În trecut, m-am confruntat cu provocări care păreau imposibile, dar am reușit să le depășesc, iar acum îmi folosesc experiențele pentru a motiva și inspira. Cred cu toată tăria că orice vis poate deveni realitate dacă depunem efort, credem în noi și facem pași constanți.”, a transmis Dan Ursa pe social media.