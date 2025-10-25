Dana Marijuana a devenit bunică! Fiica ei cea mare a născut un băiețel

Una dintre cele mai cunoscute figuri ale scenei rap și hip-hop din anii 2000, Dana Marijuana, a intrat într-un capitol neașteptat și emoționant al vieții sale: bunica. Vestea a venit într-un context complicat, în care artista traversa momente dificile din punct de vedere legal. Cu toate acestea, sosirea noului membru al familiei a adus un suflu de bucurie în viața sa.

În ultimele luni, Dana Coteanu, cunoscută sub numele de scenă Dana Marijuana, a trecut printr-o perioadă intensă. În decembrie 2024, aceasta a fost arestată preventiv în cadrul unui dosar legat de traficul de droguri de mare risc. În vara anului 2025, Curtea de Apel Constanța a decis să o plaseze în arest la domiciliu, oferindu-i astfel posibilitatea de a-și continua viața într-un mediu mai apropiat de familie. În această perioadă tulbure, artista a primit vestea care a schimbat complet tonul zilelor sale: fiica ei cea mare a devenit mamă, iar Dana a devenit bunică.

Cu ce se ocupă Dana Marijuana de când a devenit bunică

Potrivit CANCAN, Alesia a născut în mare secret un băiețel, chiar în timp ce Dana Marijuana își ispășea pedeapsa în spatele gratiilor! Tânăra a devenit mamă în luna martie, iar bucuria este cu atât mai mare pentru că în luna iulie, Dana Coteanu a fost plasată în arest la domiciliu. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

Micuțul a venit pe lume sub numele Noah Mihail, iar alegerea numelui reflectă o combinație de tradiție și simbolism. Potrivit Danei, „Mihail” evocă atât memoria Regelui Mihai, cât și figura Sfântului Mihail, considerat protector și simbol al puterii. „Noah” provine din ebraică și înseamnă odihnă, un nume care a devenit tot mai apreciat de părinți în ultima vreme.

„Am un nepoțel minunat, extraordinar, puternic, voinic. Noah, Noah. Mihail Noah, după regele Mihai. Da, și după Sfântul Mihail, cel mai puternic înger”, a transmis Dana Marijuana.

Se pare că statutul de bunică îi primește Danei. Artista s-a concentrat în ultima perioadă pe proiecte personale și profesionale care pot fi gestionate în regim remote. Printre acestea se numără lansarea de tricouri cu propriul nume, pregătirea unui nou album muzical, redactarea unei cărți și chiar explorarea pasiunii pentru pictură.

