Dana Marijuana s-a retras din showbiz în urmă cu câțiva ani și de atunci se ocupă de afacerea ei cu antichități. Chiar la un târg, se pare că vedeta și-a pierdut controlul și a atacat o femeie cu foarfeca, amenințând-o că o omoară.

„Incepuse sa cante imnul Romaniei, Inainte de a da stingerea la targul de antichitaţi si handmade, toata lumea isi strangea catrafusele sa plecam acasa, si dintr-o data s-a oprit din cantat, si a venit la mine cu o ura de m-am si speriat, a sarit peste standul meu cu o foarfeca in mana, mi-a daramat taraba si cea de langa, m-a tras de par, au sarit colegii in ajutor s-o ţina pe turbata de maini, dar nu au putut.

Zicea Incontinuu ca ma omoara, ca nu scap cu viaţa de aici, ca baga ceva in mine, erau si tablourile si feţele de mese pline de sange si pe podea, dupa cum vedeţi aici jos!

Va rog sa ma credeţi ca nu stiu de ce a sarit la mine sa ma omoare, nu i-am facut nimic, nu ii datorez nimic, nici buna nu ne dadeam, practic nu ne cunoastem, nu am avut vreodata vreo legatura sau ceva… Imi este frica sa mai ies si din casa, credeţi-ma pe cuvant!„ , a povestit victima pentru spynews.ro.

Şi-a schimbat total viaţa după divorţ!

Ea a renunţat la tot ceea ce ii făcea rău, însă nu s-a oprit aici. Într-un târziu, ea a realizat că s-a neglijat în ultimii ani şi că ajunsese să se urască atunci când se uita în oglindă. Acesta este şi motivul pentru care a ţinut o dietă strictă şi a reuşit să slăbească peste 15 kilograme. Acum, cântăreaţa nu mai iese din casa nearanjată, fără tocuri. Fie că merge la piaţă, în parc sau la muncă, ea are grijă să fie mereu fardată şi coafată impecabil.

Schimbarea este atât de radicală, încât a reuşit să îi şocheze chiar şi pe apropiaţi:”Fericirea vine din interior. Îmi e bine, sunt liniştită, mă bucur de copiii mei, de tata. E armonie în viaţa mea, în sfârşit”, mărturisea artista. Unele voci din apropierea Danei susţin că de vină pentru această schimbare ar fi şi un alt bărbat, care o face extrem de fericită pe blondină. Însă, totul a rămas, momentan, la stadiul de zvonuri, având în vedere că ea nu a dorit să vorbească despre acest subiect şi nici nu a prezentat apropiaţilor vreun iubit.