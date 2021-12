Dana Marijuana este din nou o femeie singură! ”Cea mai fidelă fată” s-a despărțit de iubitul ei

Dana Marijuana este din nou o femeie singură! Cântăreața s-a despărțit de iubitul ei, bărbatul în brațele căruia și-a găsit liniștea după divorțul de fostul soț.

Dana Marijuana s-a făcut remarcată între 1990 și 2000 datorită colaborării cu B.U.G. Mafia, dar și a pieselor pe care le-a lansat singură. „Cea mai fidelă fată”, așa cum s-a autointitulat într-una dintre melodiile sale celebre, a dat lovitura la vremea respectivă. Piesele ei se auzeau peste tot, iar tinerii îi fredonau versurile.

În ceea ce privește viața ei personală, artista a fost mereu discretă. Mărturisea, însă, că și-a găsit liniștea în brațele unui nou iubit după ce a trecut printr-un divorț dureros. În perioada pandemiei, în 2020, cei doi au mai fost la un pas de despărțire dar au reușit să gestioneze lucrurile. Acum, însă, se pare că nu mai există cale de împăcare. (CITEȘTE ȘI: CE MAI FACE DANA MARIJUANA ACUM ȘI CARE E CEA MAI MARE DORINȚA A SA)

Dana Marijuana a făcut anunțul pe contul ei de Facebook. Cântăreața nu a dezvăluit și motivele care au dus la ruptura dintre ea și iubit: ”Oficial m-am despărțit de partenerul meu de viață”, a spus Dana.

Dana Marijuana, dezvăluiri cutremurătoare despre viața zbuciumată

Dana Marijuana, prima cântăreață de rap din România, și-a deschis sufletul în cartea biografică scrisă de Andrei Ruse, căruia i-a povestit cele mai frumoase perioade din viața ei, dar și perioadele grele prin care a trecut.

Artista a recunoscut că s-a luptat cu depresia, dar și cu drogurile. Din fericire, Dana Marijuana a reușit să se pună pe picioare și să renunțe la viciile nocive: ”Cu Cristi (n.r. primul iubit) am luat pentru prima oară heroină. De fapt, de atunci am început să fim împreună, pentru că până atunci fusesem doar amici. S-a întâmplat într-o seară când am fost la cineva să ne luăm prima dată, pentru că mulţi dintre prietenii noştri luau şi am zis şi noi să încercăm, să gustăm». Aveam nişte trăiri cum nu avusesem, mă redescopeream şi simţeam totul la un alt nivel. Lucrurile căpătau alt sens şi le vedeam într-o lumină cu totul nouă… Eram tot mai obosită, dormeam extrem de puţin şi mâncam foarte rar. Slăbisem îngrozitor – ai mei erau foarte speriaţi, au crezut că mă sinucid când mă vedeau aşa apatică, în stările mele «ciudate», cu noua mea «credinţă», despre care încercam să le explic şi care îi şoca. Era clar că nu eram ok”, mărturisea artista.