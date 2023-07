Dana Roba a primit verdictul medicilor după agresiunea barbară. Ce a pierdut femeia, pentru tot restul vieții

Calvarul nu s-a încheiat pentru Dana Roba. Vedeta are parte în continuare de momente foarte grele din cauza bătăii crunte pe care a încasat-o de la soțul ei, Daniel Balaciu. În timp ce fostul partener este după gratii, make-up artistul merge să facă investigații medicale, pentru a reveni la o viață normală. Din păcate, tânăra mămică a primit o altă veste cumplită!

Dana Roba continuă să treacă prin coșmarul vieții ei, după ce Daniel Balaciu a snopit-o în bătaie cu un ciocan, apoi a lăsat-o să zacă într-o baltă de sânge. Femeia s-a luptat zile la rând să supraviețuiască, mai ales după ce a fost supusă unor operații foarte grele. Acum, a revenit acasă și este pe cale să înceapă o nouă viață alături de cele două fetițe ale ei. Chiar și așa, vedeta își dorește să trăiască normal și pentru a avea parte de acest lucru, Dana mai are nevoie de câteva intervenții.

Dana Roba, veste tragică din partea medicilor

Tânăra mămică a fost la primul control neurochirurgical, după ce și-a revenit din comă. Însă, din păcate, Dana Roba a primit o nouă lovitură: a rămas fără gust și miros pentru tot restul vieții.

„Astăzi am fost la primul control neurochirurgical. Cu bucurie în inimă îi mulțumesc Lui Dumnezeu că după multe resuscitări în timpul operației, și două zile de comă, încă sunt în viața, iar cu părere de rău, vă spun că am rămas fără gust și fără miros pentru tot restul vieții. Momentan nu pot să îmi pun batic pe cap, pentru că mă ustură operațiile, dar când se vor vindecă, îl voi pune iar cu cea mai mare bucurie.

Partea stânga a capului îmi este amorțită… Îmi doresc foarte mult să găsesc un medic chirurg ortoped în România, și să mă opereze cât de curând, împreună cu Iisus. Îi mulțumesc Lui Dumnezeu că a fost cu mine, în cea mai grea încercare a vieții mele. El a luptat pentru mine, și mi-a dat viața. M-a întors acasă, în brațele fetițelor mele”, a mărturisit Dana Roba.

Dana Roba cere despăgubiri uriașe de la soțul ei

Vedeta are de gând să-i ceară soțului ei despăgubiri uriașe, după ce a mutilat-o pe viață. Dana Roba nu-și iartă fostul partener și spune că trebuie să plătească pentru tot ce a făcut. Make-up artistul nu are cum să uite clipele pline de durere prin care trece din cauza loviturilor crunte pe care i le-a aplicat tatăl fetițelor ei. Așa că, vrea să-l vadă pedepsit pentru fapta lui.

”La finalul procesului voi cere. El îmi va plăti despăgubiri materiale și morale în valoare de 200.000 de euro. Nu mă interesează că are sau că nu are bani. Eu am capul crăpat, mâinile în ghips până la cot și dureri mari de picioare. Mi-a dat cu ciocanul, dar eu n-am luat 8 ciocane, am luat de fapt vreo 30 de ciocane. Prima oară a zis că m-a lovit de trei ori cu ciocanul, apoi, s-a sucit, dar eu, în total, am luat cel puțin 30 de ciocane.

Când m-am internat de urgență, medicii m-au operat la cap, acolo erau problemele grave, dar mă doare foarte rău și piciorul, este negru de la lovituri, mi-a distrus tendoanele cu ciocanul, trebuie să fac un RMN, mă costă în jur de 1.400 de lei. Măcar de nu-mi lua banii din casă, cei 30.000 de euro, acum aveam bani ca să mă tratez, nu trebuia să mai rog oamenii să-mi trimită bani în cont, să mă ajute pentru cele trei operații, care costă în jur de 10.000 de euro”, a declarat Dana Roba, pentru Playtech.