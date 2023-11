Dana Roba face ce face și e din nou în centrul unui scandal mare. De data asta, implicată e fosta soție a lui Beni, actualul ei iubit

Dana Roba trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Beni. Însă, înainte să își găsească alinarea în brațele tânărului, make-up artistul a trăit momente de groază. Fostul ei soț, Daniel Balaciu, a lovit-o în zona capului, lăsând-o să zacă pe podea, într-o baltă de sânge. Apoi, a urmat un îndelung proces de recuperare, dar și în fața justiției, pentru a-și face dreptate. Între timp, și-a găsit fericirea în brațele lui Beniamin Branko. Bruneta, însă, a adus acuzații dure la adresa fostei iubite a partenerului ei, zicând că l-a înșelat chiar cu vărul lui! Detaliile se află mai jos.

Deși Dana Roba și-a găsit fericirea în brațele lui Beni, după oroarea pe care a trăit-o în urma comportamentului fostului soț, bruneta a ieșit la „atac”! Make-up artistul a lansat acuzații la adresa fostei iubite a actualului ei partener.

Este vorba despre Iulia Istrate, o fostă concurentă de la Chefi la Cuțite care își întemeiase o familie cu Beniamin. Beni și fosta concurentă a show-ului de la Antena 1 au, împreună, 3 copii. În urmă cu 3 ani, au decis să divorțeze.

De separarea lor din trecut, Dana Roba consideră că fosta soție a lui Beni ar fi vinovată. De altfel, make-up artistul susține că Iulia Istrate nu i-ar lăsa pe copii să fie mai apropiați de tatăl lor și că nu i-ar lăsa să meargă în vacanță.

Dana Roba a explicat că, atunci când avea 17 ani, fosta soție a lui Beni ar fi fost motivul principal al despărțirii de Beni. De altfel, make-up artistul a precizat că abia așteaptă să se căsătorească cu bărbatul care o face fericită și că micuțele ei sunt încântate de decizia lor. Apoi, a făcut precizări despre lucrurile pe care le consideră deranjante.

Mai mult decât atât, Dana Roba a vorbit și despre fosta soție a lui Beni. Bruneta susține că Iulia Istrate, fosta concurentă de la Chefi la Cuțite, ar fi „devenit recalcitrantă” și că partenerul ei „a fost părăsit în relația lor”. Dana Roba a susținut că fosta soție a iubitului ei s-ar fi îndrăgostit de un alt bărbat, și anume de vărul fostului soț.

„Eu nu pot și nu îmi doresc să am prietenie cu fosta nevastă a lui Beni. Ea este cu vărul lui Beni, ea l-a părăsit pe Beni pentru vărul lui primar. Ea și-a lăsat familia pentru vărul lui primar, eu nu pot să fiu prietenă cu o astfel de femeie”, a spus make-up artistul.

De altfel, fosta concurentă de la Chefi a răspuns în fața acuzațiilor pe care Dana Roba i le-a adus. A susținut că a vorbit cu make-up artistul și că i-ar fi cerut fostului ei soț să nu o implice nici pe ea, nici pe copii în discuțiile cu bruneta. De asemenea, despre acuzația referitoare la infidelitate, Iulia Istrate a mărturisit că bărbatul de care s-a îndrăgostit nu era văr primar, ci „sunt ceva foarte îndepărtat, nu le cunosc gradul de rudenie”. Totodată, a susținut că tatăl își poate vedea oricând copiii și că îi este „milă” de el, pentru că nu ar avea „un cuvânt de spus în fața unei femei”.

„Ea își dă cu părerea despre viața mea? S-a găsit cine… În afară de machiaj, nu știe să facă nimic. Ba da, mahala, că din asta se câștigă mai bine. Să nu uite de ce a fost mutilată. Toată țara știe. Am apreciat-o și mi-a fost milă de ea, dar în momentul de fața nu simt decât scârbă când aud numele ei, iar pentru mine e zero barat. Asta provoacă vedeta, cu ghilimelele de rigoare. Să nu mai spună că are 5 copii. Sa își facă dacă îi trebuie. Ai mei nu vor fi niciodată ai ei”, a mai spus Iulia Istrate, printre altele, despre situația cu Dana Roba, conform Spynews.ro.