Dana Roba, mămică pentru a treia oară?! Dezvăluiri neașteptate despre noul iubit: ”Spre surprinderea voastră!”

Dana Roba, cunoscută make-up artistă și influencer, traversează o perioadă de renaștere personală după anii marcați de traume și suferințe. În ciuda trecutului dificil, vedeta își păstrează încrederea în dragoste și spune că se vede mamă pentru a treia oară.

Din prima căsnicie, cea cu Daniel Bălăciu, femeia are deja două fiice, care reprezintă pentru ea centrul universului. Relația dintre cei doi s-a încheiat dramatic, după un episod de violență extremă care a lăsat urme adânci atât în plan fizic, cât și emoțional. În ciuda acestor momente, Dana Roba a reușit să își refacă viața și să își construiască un drum nou, mai echilibrat și mai plin de speranță.

Ce declarații a făcut Dana Roba

De câteva luni, aceasta trăiește o poveste de dragoste alături de un nou partener. Relația a fost făcută publică în luna august, când cei doi s-au afișat pentru prima dată împreună. Fotografiile și aparițiile comune au stârnit imediat interesul urmăritorilor săi din mediul online, dar și reacții împărțite. În timp ce mulți i-au transmis mesaje de felicitare și încurajare, alții au ales să critice alegerea vedetei. Dana Roba nu a lăsat, însă, comentariile răutăcioase să o afecteze și a continuat să își trăiască povestea de iubire în mod deschis.

Vedeta își dorește să își întemeieze din nou o familie și că planurile ei de viitor includ atât o posibilă a doua căsătorie, cât și venirea pe lume a unui al treilea copil. Se pare că își imaginează o viață stabilă, alături de un bărbat care să se implice activ în rolul de părinte și care să o sprijine în tot ceea ce înseamnă creșterea și educarea copiilor. Pentru Dana Roba, ideea de familie nu este legată doar de dragostea de cuplu, ci mai ales de responsabilitatea și devotamentul pe care le presupune acest pas.

„Spre surprinderea voastră, aș mai vrea un copil și aș vrea să fie făcut cu un bărbat de culoare. Mi-ar și plăcea foarte mult să mă căsătoresc cu un bărbat de culoare și să mai fac un copil și să își dorească și el, bineînțeles, să fie tată, nu doar donator de spermă, așa nu vreau. Vreau să ia rol de tată și să fie cu adevărat un bărbat care își dorește o femeie ca mine, o femeie care nu stau să atârn la banii lui sau pur și simplu să îmi iubească copiii cum i-ar iubi pe ai lui”, a transmis Dana Roba, pe Instagram.

(CITEȘTE ȘI: Dana Roba nu-și iartă soțul care a mutilat-o cu ciocanul! ”Îl execut silit!” + Suma uriașă pe care i-a cerut-o!)