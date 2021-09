Dana Rogoz se poate considera împlinită din toate punctele! De 17 ani se iubește cu regizorul Radu Dragomir, iar familia lor a fost binecuvântată cu apariția celor doi copii, Vlad și Lia. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Dana Rogoz a dezvăluit cum face față provocărilor din viața de zi cu zi, de când are copii.

Are o activitate profesională care îi ocupă mult timp, dar a știut întotdeauna cum să îmbine cele două laturi. Dana Rogoz și-a deschis sufletul și ne-a vorbit despre cele mai importante proiecte din viața ei, copiii.

Actrița recunoaște că s-a confruntat cu anxietăți, dar acestea s-au diminuat pe măsură ce timpul a trecut. În plus, Dana ne-a vorbit și despre felul în care băiețelul ei a reacționat atunci când Lia s-a născut.

„Vlad a reacționat foarte bine (n.r- când s-a născut Lia) și se vede că este mai mare. Plus că și-a asumat rolul de frate mai mare și-i face plăcere să o facă să râdă, să aibă grijă de ea. Sunt foarte drăguți împreună, iar ea se uită la el ca la un zeu.

În același timp, cred că ea va fi mai geloasă pe el. Culmea, eu m-am tot pregătit pentru Vlad să o primească pentru că știam că Universul lui se schimbă.

Am discutat foarte deschis despre asta. L-am asigurat că iubirea este infinită și că locul lui este locul lui. A înțeles. A trecut prin temeri mai mari înainte ca Lia să se nască, dar după ce a văzut că eu nu m-am schimbat a înțeles. Dar, repet, cred că surprizele vor veni de la Lia. Ea este geloasă când îl iau pe Vlad în brațe”, ne-a dezvăluit, în exclusivitate, Dana Rogoz.

„Mănânc din toate și fac foarte multă mișcare”

De când a devenit mamă, silueta actriței nu a avut deloc de suferit, iar gurile rele au acuzat-o chiar că ar fi prea slabă și s-ar înfometa. Dana Rogoz ne-a vorbit și despre acest aspect și le-a vândut mămicilor un pont, care pe ea o ajută să aibă o siluetă ca de adolescentă.

„Am o boală autoimună, un hipotiroidism care aduce un pericol de îngrășare dacă nu e ținut sub control, dar la mine este ținut sub control. Dar afecțiunea de care sufăr nu are nicio legătură cu modul în care arăt. Pur și simplu, ăsta e felul meu! Mănânc din toate și fac foarte multă mișcare.

Pontul pe care aș putea să-l dau în legătură cu dieta pe care o țin este că întotdeauna comand sau fac mâncare pe care ar putea să o mănânce și Lia” , a mai adăugat actrița.

Dana Rogoz a povestit cum a fost cerută în căsătorie – în anul 2012, după o relație de opt ani – de Radu Dragomir. Actrița a mărturisit că și acum este emoționată când își amintește respectivele momente de fericire. Radu i-a dăruit atunci un inel în valoare de 3.100 de lei. Dana Rogoz a dezvăluit că viitorul soț „nu avea dubii în privința răspunsului” ei și că a mers la sigur.

„Acum câteva zile, am fost martora unei cereri în căsătorie inedite, prin telefon… Şi uite aşa mi-am adus aminte în detaliu momentul în care Radu a pus celebra întrebare: «Vrei să fii soţia mea?». Radu nu avea dubii în privinţa răspunsului. Ştia că merge la sigur. Dar voia totuşi să fie pusă întrebarea, fix ca la carte şi să existe răspunsul, în mod oficial. După care să îmi pună inelul”, a povestit Dana Rogoz.

