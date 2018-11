Dana Rogoz, dezvăluiri din viața intimă! Cel mai ciudat loc unde a făcut sex: “Am crezut că am fost filmată“

Dana Rogoz este destul de discretă când vine vorba despre viața personală, însă de această dată avut curajul să ofere detalii din viața intima. Vedeta a dezvăluit care a fost cel mai ciudat loc unde a făcut sex cu soțul său, Radu Dragomir.

Potrivit alistmagazine.ro, Dana Rogoz a lăsat inhibițiile deoaprte și s-a destăinuit: „Nu știu dacă este cazul să spun asta. Am făcut în locuri publice, într-o grădină botanică, dar nu la noi în țară. Mi-a fost teamă că mă vor opri la graniță pentru că am trăit cu senzația că am fost filmată”.

Mai mult decât atât, și-a spus părerea și despre importanța masturbării în viața sa sexuală: „O consider importantă și necesară, dar nu am nevoie de ea atât de des. Pot să-mi satisfac și altfel nevoile”.

Dana Rogoz primea la 18 ani jucării sexuale

„După 18 ani foarte multă lume îmi făcea cadou jucării sexuale. Erau pe genul: ‘A crescut Abramburica!. Am primit de toate, de la chiloți comestibili și cătușe cu puf și până la gadgeturi. Aveam o noptieră plină, dar nu pot să zic că le-am accesat… a fost așa o perioadă, dar după mi-a trecut”, a mai declarat actrița pentru sursa citată.

