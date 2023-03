Miercuri, 22 martie, Dana Săvuică și-a anunțat urmăritorii de pe rețelele de socializare că a ajuns pe mâna medicului estetician. Primul iepuraș de pe coperta Playboy din România a decis să-și facă două intervenții neașteptate la nivelul sânilor. Afacerista de 53 de ani le-a spus fanilor și care este motivul pentru care a luat această hotărâre.

Dana Săvuică este cunoscută de întreaga țară pentru aparițiile sale televizate, cariera de model și aparițiile din revistele destinate adulților. În anul 1999, a fost primul iepuraș de pe revista Playboy din România. Atât bărbați, cât și femei, îi complimentau bustul generos, dar se pare că acum, ajunsă la 53 de ani, a decis că este momentul pentru o schimbare.

„Azi fac intervenția de reducție și lifting a sânilor”, a spus afacerista pe Instagram.

De ce renunță Dana Săvuică la bustul generos

Imediat după ce a postat fotografia în care se poate observa că a ajuns deja la medicul estetician, fostul model a dezvăluit faptul că simte că a venit momentul să renunțe la bustul generos. De ce? Pentru că, odată cu trecerea timpul, sânii i s-au lăsat și au devenit o corvoadă. Vedeta are dureri din cauza mărimii sânilor, așa că a ales să își facă un lifting, dar și să își micșoreze sânii.

Cu această ocazie, blondina a dezvăluit și faptul că să ai sâni mari este o condiție esențială pentru a putea primi oferta unei colaborări într-un pictorial.

„După ceva timp de gândire, am ajuns sa fac acest pas. La +50, când ai sâni naturali, există avantaje și dezavantaje. Avantajul e că ai un decolteu frumos și ca ești admirată, deopotrivă, de femei și de bărbați. Formele corpului meu au fost perfecte pentru perioada când am fost model și pot spune că multe ținute îndrăznețe au fost defilate sub privirile a mii de oameni.

Nu mai zic de condiția absolut obligatorie ca sa realizezi un pictorial ???? Aceea că trebuie sa stai bine la capitolul „sâni frumoși” Dezavantajul sânilor naturali este că înaintarea în vârstă și menopauza își lasă amprenta în timp, sânii se luptă cu forța gravitațională, devin mai grei, încep dureri cervicale, ai stări de oboseală, nu mai stau hainele bine pe tine”, și-a argumentat Dana Săvuică alegerea.

