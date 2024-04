Dani Mocanu, dezvăluiri în premieră despre misterioasa iubită! ”Ar bubui România!”

Dani Mocanu ne-a oferit primul interviu de când i s-a ridicat arestul la domiciliu. Pe lângă filmulețul din duș, viral pe Telegram, cele trei fetițe pe care le are și palmaresul dosarelor penale, artistul vorbește și despre cea care i-a furat inima! Deși întotdeauna și-a păstrat viața amoroasă departe de ochii curioșilor, acum a venit momentul să aflăm de cine este îndrăgostit artistul!

Fie că a vrut sau nu, viața sa a fost întotdeauna expusă prin prisma dosarelor penale pe care le are! Și ce mai palmares! Din 2017 până în prezent, manelistul a reușit să strângă o ”colecție” impresionantă de acuzații. Ultima oară însă, a fost cât p-aici să ajungă chiar și după gratii. Din fericire pentru el însă, s-a ales doar cu un arest la domiciliu care a durat un an și patru luni. Acum, cântărețul este din nou liber și, mai mult decât atât, are și o iubită.

În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, pe care îl puteți urmări chiar AICI, Dani Mocanu recunoaște pentru prima dată că se află într-o relație!

”Până ieri, eram într-o relație, azi nu mai sunt, că ne-am certat. Vedem mâine cum se comportă, dar cum mă comport și eu! Am și eu greșelile mele! Toți avem greșeli!”, declară manelistul.

Dani Mocanu și-a cunoscut iubita pe Tik Tok

Relația nu este însă una foarte stabilă, după cum recunoaște chiar cântărețul. Eh, înțelegem de ce! Nu ajungi la inima lui Dani Mocanu cu una, cu doua! Trebuie să demonstrezi că meriți, dom’le!

”Hai să zicem că sunt într-o relație, dar azi sunt, mâine nu mai sunt! Cu aceeași femeie, da. Dacă ți-aș spune ce a avut ea și n-au avut altele, ar bubui România! Bani mulți rău de tot! (râde) Ne-am cunoscut pe Tik Tok dintr-o întâmplare.”, povestește Dani Mocanu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO

Pentru că în mediul public a vrut dintotdeauna să pară băiatul rău și pe bună dreptate, căci mai mereu oamenii legii au fost pe urmele lui, am fost curioși dacă așa este și cu iubita lui. De la ce se ceartă oare manelistul cu cele mai multe dosare penale?

”Suntem azi da, mâine nu. O săptămână suntem bine, apoi ne certăm și ne blocăm! N-ai vrea să știi de ce mă cert cu iubita, mă bagă iar ăștia la pușcărie. De controlat, mi se pare normal ca un bărbat să își controleze nevasta, iubita, prietena! Control absolut! De ce te mai numești bărbat?! Ca să ce?!”, răspunde Dani Mocanu.

Restul detaliilor despre cea care i-a furat inima le puteți urmări în cadrul interviului integral, chiar AICI.

