Dani Oțil, dezvaluiri cu lacrimi în ochi. De cine a fost demoralizat în copilăre: ”Mi-a zis că n-am nicio șansă”

Dani Oțil, prezentator la „Neața cu Răzvan și Dani”, a început să plângă în cadrul unui podcast. Vedeta nu și-a putut stăpâni lacrimile la amintirea mamei sale. L-a demoralizat de la cele mai mici vârste.

Cu peste două decenii de carieră, o familie și un copil, Dani Oțil se poate considera un bărbat care a reușit. Chiar dacă succesul său se vede pe sticla micilor ecrane, multă lume nu știe cât de grea a fost copilăria sa.

Dani Oțil reușește să mențină atenția fanilor, mai ales în această perioada. După ce soția sa a fost surprinsă în club, când el stătea acasă cu copilul de doar câteva luni, prezentatorul se repune în centrul atenției. În cadrul unui podcast, acesta a dezvăluit cum mama sa i-a spulberat visele.

Dani Oțil a spus totul! Ce îi spunea mama sa când era doar un copil

Prezentatorul de la Antena 1 a mărturisit faptul că mama sa nu era niciodată de acord cu ceea ce își dorea să facă. Mereu găsea câte un motiv pentru a-l descuraja să-și urmeze pasiunile. Amintirea aceasta l-a făcut să plângă în fața camerelor.

„Ceva, la mine în familie, n-a funcționat pentru că eu dacă am vrut la fotbal, mama mi-a zis că-s prea mic de statură. Dacă am vrut la karate, mi-a zis că o să fac hernie. Am vrut să cânt la acordeon pentru că vecinul meu, Remus Stoianov, fie iertat, cânta la acordeon în fiecare zi din viața lui. Am fost atât de fascinat, încât am vrut să învăț să cânt și eu.Și mama mi-a zis că sigur n-am talent. Am vrut să mă dea la un instrument la Casa Pionierilor, a zis că nu-i de mine, să mă țin de carte. Am vrut să fac mai multe sporturi, mi-am zis că sunt firav, să nu le fac", a povestit Dani Oțil.