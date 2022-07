Dani Oțil, dezvăluiri neașteptate despre relația cu Gabriela Prisăcariu: ”Am fost la un pas de divorț!”

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz. Cei doi sunt destul de activi în mediul online, acolo unde publică diferite momente din viaţa lor spre amuzamentul celor care îi urmăresc. Prezentatorul de la Antena 1 este cel care „dă din casă” de cele mai multe ori, iar recent a mai făcut o dezvăluire surprinzătoare: partenera sa i-a cerut divorţul. Iată ce s-a întâmplat.

Atât Dani Oţil cât şi soţia sa, Gabriela, au un program destul de încărcat, iar momentele în doi sunt aproape inexistente. În weekendu-ul ce tocmai a trecut, cei doi au profitat de câteva ore pe care le aveau libere şi s-au relaxat împreună la un serial. Ziua părea perfectă, însă în doar câteva minute situaţia a luat o întorsătură neaşteptată.

CITEŞTE ŞI: DANI OȚIL ȘI GABRIELA PRISĂCARIU AU PROBLEME CU BONELE. PE CINE VOR CEI DOI SĂ ANGAJEZE: „CE FACE TOATĂ VARA? UNDE SE DUCE?”

Dani Oțil le-a povestit telespectatorilor cum a reușit să își supere soția, ba chiar să ajungă la un pas de divorţ.

„Am fost la un pas de divorț aseară, gândire de femeie. M-am pus cu soția în pat, că așa e duminica și ne-am uitat la serial. Serialul pleacă de la o poveste care a circulat pe internet: Cum ar fi dacă un avion ar decola astăzi și ar ateriza peste 5 ani din cauza unei energii. Bineînțeles, după cinci ani de zile unii erau căsătoriți cu alții, cât să stai?

Atât mi-a trebuit să deschid subiectul. Am întrebat-o și eu pe soție dacă s-ar căsători cu altul dacă aș dispărea și dacă da, peste cât timp. Și ea a zis: Firește nu, Dani, toată viața aș rămâne agățată. Iar când m-a întrebat ea, eu i-am spus adevărul (…). Nu mai răspundeți la întrebări capcană în pat cu soția.”, a spus Dani Oțil, în cadrul emisiunii pe care o prezintă.

Dani Oțil își dorește să își facă o amantă, iar Gabriela Prisăcariu și-a dat acordul

Emisiunea de televiziune pe care o prezintă a devenit locul în care Dani Oțil „se spovedeşte”. Astfel, acesta a mai făcut o dezvăluire neaşteptată. Colegul lui Răzvan Simion a anunțat faptul că își dorește să aibă parte de o a doua femeie în viața lui, tocmai de aceea se gândește serios că este momentul să își facă o amantă.

Prezentatorul TV susține că frumoasa lui soție a fost de acord cu această dorință a sa, numai dacă amanta va fi capabilă să îndeplinească anumite condiții esențiale înainte de a începe relația cu adevărat.

„Gata, vreau să îmi fac si eu amantă, să văd cum e. Oricum e la modă. Am dezlegare de la soție. A zis că dacă are peste 65 de ani și o moștenire considerabilă, am drum liber”, a spus Dani Oțil în emisiunea pe care o prezintă alături de Răzvan Simion.